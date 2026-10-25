OICOS organiza una nueva edición del programa 'Cine e inmigración' dirigido a escolares de Santander

Archivo - Nico e Iñaki Williams.-ARCHIVO - ATHLETIC CLUB DE BILBAO - Archivo

SANTANDER, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Integración y Cooperación Social (OICOS) del Ayuntamiento de Santander ha organizado una nueva edición del programa 'Cine e inmigración' para promover la convivencia en la diversidad que, en esta ocasión, está dirigida a alumnos de las últimas etapas de Primaria y Secundaria.

Así, el Palacio de Exposiciones acogerá dos sesiones: una el jueves 26 de noviembre para alumnos de 5º y 6º de Primaria con la película 'Los Williams' --documental narrado en primera persona por los futbolistas Iñaki y Nico Williams--, y otra el viernes 27 dirigida a estudiantes de 3º y 4º de la ESO con 'Viaje al país de los blancos'.

"A través del visionado de estas películas, impulsamos la reflexión y el análisis de la actitud de los personajes que el alumnado trasladará a su propia experiencia a partir de los materiales didácticos", ha indicado en nota de prensa el concejal del Cooperación al Desarrollo, Mateo Echevarría.

Y es que el objetivo de esta propuesta es desarrollar en el alumnado una actitud crítica que rechace cualquier tipo de discriminación racial, así como fomentar valores esenciales como la diversidad cultural, igualdad, solidaridad y cooperación.

Por ello, el edil ha animado a los colegios de la ciudad a participar de este programa y ha informado de que los interesados pueden inscribirse a través del correo irudibiziak@irudibiziak.com.

PELÍCULAS

En la película 'Los Williams', los dos hermanos, futbolistas, vascos y "beltzas", descendientes de ghaneses, narran su historia a través de los dos años más cruciales de sus vidas.

Desde su histórica participación en el Mundial de Catar por dos selecciones diferentes, hasta la ansiada victoria del Athletic Club en la Copa del Rey tras 40 años, y el triunfo de Nico en la Eurocopa.

Dos estrellas internacionales, cara a cara con su pasado y su futuro, a través de los conflictos que han marcado su vida: racismo, identidad, frustración, ambición, y éxito.

Mientras, 'Viaje al país de los blancos' está basada en la historia real de Ousman Umar, un joven ghanés que abandona su aldea atraído por la idea del "país de los blancos", un lugar lejano que alimenta su curiosidad.

Tras una travesía llena de obstáculos llega a Barcelona y descubre que la vida allí no es como él la imaginaba, hasta que conoce a Montse, que le acoge en su familia y le ofrece, además de amor y apoyo, la posibilidad de un futuro.