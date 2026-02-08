La reforma del restaurante Solana recibió 105.000 euros del Grupo de Acción Local Asón Agüera Trasmiera - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La reforma integral del restaurante Solana, que tiene una estrella Michelin, contó con una ayuda de 105.000 euros, concedida a través del Grupo de Acción Local Asón-Agüera-Trasmiera y su programa LEADER 2014-2022.

La actuación subvencionada ha consistido en la rehabilitación integral del establecimiento, al instalar una cocina de última generación que atiende tanto al comedor de comida moderna como al comedor de comida tradicional situado junto a la zona de bar.

De esta manera, la nueva cocina se ha concebido como una isla acristalada con vista panorámica, visible para los clientes de ambos espacios, mejorando la experiencia gastronómica y funcional del local, ha informado el Gobierno de Cantabria.

Se trata de la segunda gran inversión realizada en el establecimiento situado en Hoz de Marrón, localidad del municipio de Ampuero, tras la realizada en 2007, con la ampliación del local y la creación de un espacio nuevo, específico como restaurante, en convivencia con el bar.

La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, ha visitado el restaurante dirigido por el chef cántabro Nacho Solana y ha puesto en valor la importancia de apoyar proyectos empresariales que generan empleo, fijan población y proyectan una imagen positiva del medio rural cántabro.

"El desarrollo rural pasa por respaldar iniciativas como esta, que demuestran que desde nuestros pueblos se puede alcanzar la excelencia, innovar y competir al más alto nivel sin renunciar a la identidad ni a la tradición", ha señalado.

La consejera ha subrayado también el papel estratégico de los Grupos de Acción Local como herramienta fundamental para el desarrollo equilibrado del territorio, "esenciales porque conocen el territorio, escuchan a los vecinos y apoyan proyectos que nacen desde el propio medio rural, con una visión sostenible y de futuro", ha afirmado Susinos, quien ha destacado que las ayudas "son una palanca real para que los emprendedores rurales puedan seguir creciendo y generando oportunidades".

Por su parte, Solana ha explicado que la reforma integral ha supuesto "un cambio sustancial de todas las instalaciones", comenzando por la cocina, continuando por la zona del bar-bistró de la taberna y culminando con la renovación del comedor.

Asimismo, ha señalado que la subvención ha contribuido a afrontar una fuerte inversión, que se ha visto acompañada de actuaciones complementarias como la mejora del entorno exterior, la instalación de placas solares para el huerto, la adquisición de un vehículo eléctrico y otras medidas orientadas a la sostenibilidad.

En relación al apoyo de los programas LEADER, el chef cántabro ha defendido que se trata de una ayuda "prácticamente vital" para quienes desarrollan su proyecto de vida en el entorno rural porque estos programas permiten "seguir creyendo, creciendo y apostando por una forma de vida ligada al territorio, creando empleo y actividad económica desde los pueblos".

El presidente del Grupo de Acción Local, Leoncio Carrascal, ha afirmado que inversiones como esta tienen un impacto directo en la imagen del mundo rural cántabro, al proyectarse a través de una marca de referencia como Solana y ha señalado que los GAL representan una fórmula de trabajo "equilibrada, integrada al 50% por administración local y sociedad civil", que permite diseñar estrategias de desarrollo "desde las personas y para las personas, con respeto a la tradición y sin comprometer los recursos del territorio".

A la visita han asistido el director general de Montes, Ángel Serdio; la alcaldesa de Ampuero, Amaya Fernández; y el gerente del Grupo de Acción Local Asón-Agüera-Trasmiera, Luis Rodríguez; así como miembros de la corporación municipal.