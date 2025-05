Revilla no rectificará y dice que le hubiera gustado ver al emérito y que "pidiera perdón"

SANTANDER 16 May. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha asegurado hoy, a la entrada de los jugados de Santander que acogen el acto de conciliación entre el regionalista y el rey emérito --que le reclama 50.000 euros por injurias y calumnias en programas de televisión-- que no rectificará su posición y que le hubiera gustado ver a Juan Carlos I, quien finalmente no ha acudido al acto, y que el monarca "pidiera perdón".

En declaraciones a los medios, previamente a entrar en la sala de vistas para la conciliación, a las 10.00 horas, Revilla ha subrayado que "claro que voy a mantener lo que he dicho" y que le "gustaría" ver al emérito. "Como previsiblemente esto acabe en un juicio, ahí sí espero que venga", ha comentado.

Cuestionado por la prensa --medio centenar de medios se agolpaban a la entrada del complejo judicial-- sobre qué le diría a don Juan Carlos si hoy le viera en personal, Revilla ha sido claro. "Que pidiera perdón de verdad y que repatriara todo ese dinero que está por ahí", ha declarado.

El regionalista también ha señalado que si se encontrara con el monarca le diría que le ha "defraudado su última etapa, que ha sido lamentable, y que para mí ha sido una enorme decepción, porque yo he sido un gran defensor del rey".

"Aquel 23F yo le tenía grabado como un acto de intervención decisiva para que no hubiera una involución en España, pero lo que hemos conocido es terrible. Y yo, que no me callo de las injusticias que veo, pues me he visto en la obligación de decir lo que pienso, que por otra parte creo que es lo que piensa la mayoría de los españoles", ha señalado.

El expresidente cántabro ha afirmado que está tranquilo. "Yo no he matado, no he robado, no he hecho nada ilegal en esta vida. Soy un ciudadano normal que cumple con sus obligaciones. Y vengo tranquilo, porque no tengo mala conciencia".

Además de la prensa, en la avenida Pedro San Martín se concentraban algunos ciudadanos que animaban a Revilla, que se ha emocionado.

"Lo único positivo que he sacado de esto, que en unos primeros días he estado muy afectado, es ver que por todos los sitios que voy --porque he tenido ocasión de estar en Bilbao, en Barcelona, el otro día en Lugo-- no he encontrado a nadie que no venga a abrazarme y a darme ánimos y a decirme que están conmigo", ha reconocido.

"A fin de cuentas yo creo que lo que yo he dicho es lo que habéis publicado los medios de comunicación. Yo no me he inventado nada. Está todo dicho, ¿no?", ha concluido el regionalista, que también ha estado acompañado por miembros de su partido, como el líder de la formación en Santander, Felipe Piña o el exedil José Antonio Pérez 'Tonino', además de su abogado, el catalán José María Fuster-Fabra.