Roba un paquete tras realizar las gestiones necesarias para su recogida en Correos de Castro Urdiales

Ciber Comandancia - GUARDIA CIVIL

SANTANDER 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, a través de su CiberComandancia, ha esclarecido el hurto de un paquete que se recogió en una oficina de Correos de Castro Urdiales tras realizar las gestiones necesarias para la entrega.

El investigado accedió a la oficina y se dirigió a la zona destinada a paquetería donde realizó las gestiones necesarias para la retirada del paquete. Durante el proceso, presentó la documentación requerida y formalizó la recogida mediante la firma correspondiente en el dispositivo habilitado para ello. Una vez finalizadas las gestiones, recibió el paquete y abandonó las instalaciones con el producto.

El destinatario legítimo, al aparecerle el paquete como entregado y confirmar que ya había sido retirado de la oficina postal por una tercera persona sin su debida autorización, accedió a la Sede Electrónica de la Guardia Civil a interponer la solicitud de denuncia.

El análisis de las imágenes y de los datos asociados a la entrega permitió identificar al presunto autor.

Una vez presentada la denuncia por la víctima a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil y, tras su recepción por la Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias (ON-RED), se dio traslado de las actuaciones al Equipo @ de la CiberComandancia.

Los investigadores vieron y analizaron las imágenes de las cámaras de video vigilancia de la oficina, que permitieron reconstruir cronológicamente los movimientos del presunto autor desde su entrada en las instalaciones hasta su salida con el paquete.

El estudio conjunto de las grabaciones, los datos de seguimiento y la información relacionada con la retirada del paquete posibilitó establecer la secuencia de los hechos e identificar al implicado, que ha sido investigado como presunto autor de los hechos, para lo que se ha contado con la colaboración del Equipo de Policía Judicial de Castro Urdiales.

El investigado y las diligencias han pasado a disposición de la autoridad judicial castreña.