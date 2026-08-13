Santander, punto de encuentro para estudiar el universo con el telescopio James Webb

Los 71 participantes del congreso dedicado al telescopio espacial James Webb - UC

SANTANDER, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Santander acoge esta semana --del 10 al 14 de agosto-- el congreso internacional JWST Through Cluster Lenses, que reúne a 71 investigadores y profesionales de distintos países para analizar los últimos avances en el estudio de las lentes gravitacionales a partir de las observaciones del telescopio espacial James Webb (JWST).

Su principal objetivo es reunir a la comunidad científica que trabaja en el estudio de las lentes gravitacionales, especialmente aquellas producidas por cúmulos de galaxias, ha informado la UC.

Las lentes gravitacionales son un fenómeno predicho por la teoría de la relatividad general de Albert Einstein por el que la gravedad de un objeto masivo, como un cúmulo de galaxias, curva el espacio-tiempo y desvía la luz procedente de objetos situados detrás. Este efecto puede actuar como una auténtica 'lupa cósmica', que permite observar galaxias extremadamente lejanas y débiles que, sin este fenómeno, serían mucho más difíciles de detectar.

Además, su estudio ofrece una herramienta para investigar la distribución de la materia bariónica y oscura en el universo, y para determinar parámetros cosmológicos, estudiar la evolución del universo y conocer mejor las propiedades de los propios cúmulos de galaxias.

En el evento, han participado una amplia representación de Estados Unidos, como personal administrativo de la NASA, y cuatro investigadores españoles, entre otros.

Ha sido organizado por los investigadores del Instituto de Física de Cantabria (CSIC-UC) José María Diego, Ana Acebrón y José María Palencia, en colaboración con la Universidad de Toronto y el Ayuntamiento de Santander.

JAMES WEBB

Lanzado en diciembre de 2021, el JWST es el observatorio espacial más potente y avanzado. Sus capacidades de observación, especialmente en el rango infrarrojo, permiten estudiar objetos extremadamente lejanos y observar el universo en etapas muy tempranas de su historia.

"Nos ha permitiendo acceder a objetos y fenómenos que hasta ahora resultaban difíciles o imposibles de estudiar. En combinación con el efecto de las lentes gravitacionales, sus capacidades permiten ampliar aún más esta frontera", ha comentado Ana Acebrón.

Durante el encuentro, los participantes presentan los resultados obtenidos con el JWST y analizan las diferentes aplicaciones científicas que ofrecen las lentes gravitacionales a escala de cúmulos de galaxias. Entre ellas, la reconstrucción de la distribución de masa, el estudio de la materia oscura, la investigación de galaxias extremadamente lejanas y el análisis de la formación y evolución de las estructuras del universo.

Parte de la actividad del congreso está vinculada a la colaboración VENUS, que reúne a investigadores que trabajan en el aprovechamiento de observaciones de cúmulos de galaxias y sus lentes gravitacionales para abordar cuestiones relacionadas con la estructura y evolución del Universo. La colaboración complementa los resultados obtenidos con el JWST y permite avanzar en el análisis conjunto de estos sistemas.

La elección de Santander como sede del encuentro ha permitido a los participantes asistir a un acontecimiento astronómico excepcional, el eclipse solar total del 12 de agosto.