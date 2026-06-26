Santander se suma al minuto de silencio convocado por la FEMP en recuerdo de las víctimas de los terremotos de Venezuela

Terremoto de Venezuela - Iris Estrada / Zuma Press / Europa Press / Contact

SANTANDER 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander se sumará el próximo lunes, 29 de junio, a las 12.00 horas, al minuto de silencio convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en recuerdo de las víctimas de los terremotos registrados en Venezuela y como muestra de solidaridad con el pueblo venezolano.

La convocatoria, acordada por unanimidad por la Junta de Portavoces de la FEMP, invita a guardar un minuto de silencio como gesto de respeto hacia las personas fallecidas y de apoyo a quienes se han visto afectados por esta tragedia.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha animado a los santanderinos a acudir a este acto de recuerdo y solidaridad.

"Desde Santander queremos trasladar nuestro más sincero pésame a las familias de las víctimas y toda nuestra cercanía al pueblo venezolano en estos momentos tan difíciles. Ante tragedias de esta magnitud, las instituciones debemos expresar de forma conjunta nuestra solidaridad y nuestro compromiso con quienes sufren", ha señalado.

Igual ha subrayado que Santander es una ciudad solidaria y comprometida con los valores de la cooperación y el apoyo mutuo, y ha asegurado que este minuto de silencio representa el sentir de todos los vecinos hacia las personas afectadas.

"Resulta difícil imaginar el sufrimiento que están viviendo tantas familias tras una catástrofe de esta magnitud. Santander quiere estar a su lado y hacerles llegar nuestro afecto y respeto", ha concluido.