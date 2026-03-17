Sigue la investigación del crimen de Pedreña y el detenido pasará a disposición judicial

Minuto de silencio en Pedreña por el crimen machista - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS

SANTANDER 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Judicial de la Guardia Civil de Cantabria continúa la investigación del asesinato de la mujer de Pedreña, en Marina de Cudeyo, y que el Ministerio de Igualdad ha confirmado que se trata de un crimen machista.

La víctima, de nombre Mercedes y de 64 años, falleció el sábado, por asfixia compatible con estrangulamiento, y al día siguiente fue detenida su pareja, un hombre de 52 años, que se prevé que pase a disposición judicial mañana, según ha indicado hoy el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, y han confirmado a Europa Press fuentes judiciales.

La mujer, que murió en el domicilio familiar, no tenía hijos menores de edad y tampoco existían denuncias previas por violencia de género contra el supuesto agresor, que no obstante había sido condenado por dos casos en Madrid, uno en 2011 y otro en 2019, aunque en la actualidad ya estaban inactivos en el Sistema Viogen.

El sospechoso fue arrestado por la Guardia Civil el domingo por la mañana y "probablemente" comparecerá ante la jueza de la plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Medio Cudeyo, de guardia cuando ocurrieron los hechos, el miércoles, cuando agentes del instituto armado hagan "la mayor investigación posible" sobre lo sucedido. De ser así, se agotaría el plazo legal de 72 horas para que un detenido pase a disposición judicial.

De esa previsión y de que siguen las pesquisas ha dado cuenta Casares en declaraciones a los medios este mediodía, tras el minuto de silencio guardado ante la sede de la Delegación del Gobierno en Santander, y que se suma al mismo acto celebrado ayer en el Ayuntamiento de Marina de Cudeyo, y al que también ha asistido el alcalde del municipio, Pedro Pérez.

Asimismo, ha acudido la consejera de Igualdad del Ejecutivo regional, Begoña Gómez de Diego; el jefe de la Fiscalía de Cantabria, Jesús Arteaga; el nuevo coronel de la Guardia Civil, Jorge Bodelón; representantes y agentes de las policías Nacional y Local; Ana Bolado, de la Comisión 8M; la rectora de la Unersidad, Conchi López; direntes políticos de distintos partidos, como diputados regionales y concejales de Santander, entre otros.

Al término de la convocatoria, la inspectora de Policía Diana Mirones, jefa de la Unidad de Coordinación de Violencia sobre la Mujer de Cantabria, ha leído un manifiesto para expresar la rotunda condena del asesinato de Pedreña y del ocurrido poco después en Huesca, que han elevado a trece las mujeres muertas por la lacra machista en lo que va de año en España, y a 1.356 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos.

Asimismo, a través de esta lectura se ha trasladado el pésame a familiares y amigos de las vícitimas, que en el caso de la localidad cántabra era de Madrid, al igual que el sospechoso, y ambos llevaban viviendo y estaban empadronados en el municipio desde hace pocos años.