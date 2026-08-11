SODERCAN y la Cámara convocan una nueva misión empresarial multisectorial a México del 9 al 13 de noviembre - SODERCAN

SANTANDER, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, a través de SODERCAN (www.sodercan.es) y en colaboración con la Cámara de Comercio de Cantabria, ha abierto la convocatoria para participar en una nueva misión comercial multisectorial a México que se celebrará del 9 al 13 de noviembre.

La iniciativa forma parte del Plan de Internacionalización de Cantabria y tiene como objetivo facilitar la entrada y consolidación de las empresas cántabras en "uno de los mercados más relevantes y dinámicos de Latinoamérica".

Según ha indicado SODERCAN en nota de prensa, la misión permitirá a las empresas participantes mantener reuniones presenciales con potenciales clientes, distribuidores e importadores mexicanos mediante agendas de trabajo personalizadas diseñadas en función de los objetivos comerciales y el perfil de cada organización.

Estas agendas serán elaboradas por la Cámara de Comercio de España en México, entidad colaboradora de la acción.

Además, durante la misión se celebrará una exposición de productos alimentarios cántabros en Ciudad de México, organizada con la colaboración de la Cámara de Comercio de España en México y la Casa de Cantabria en México, con el objetivo de reforzar la visibilidad de la oferta agroalimentaria regional.

MÁS DE 130 MILLONES DE HABITANTES

Con más de 130 millones de habitantes y una economía que "continúa creciendo", México presenta "importantes" oportunidades comerciales para las empresas cántabras, ha destacado SODERCAN.

Sectores como la automoción, la electrónica, las infraestructuras, el transporte, las telecomunicaciones y numerosos ámbitos industriales demandan bienes, equipos, componentes y servicios especializados.

Además, la reconfiguración de las cadenas globales de suministro está reforzando el "atractivo" del país como destino estratégico para la inversión y el comercio internacional.

AGENDAS INDIVIDUALES

Las empresas participantes contarán con una agenda individual de reuniones adaptada a sus intereses comerciales y podrán acceder a potenciales socios, clientes y prescriptores en el mercado mexicano. La acción contará con un máximo de ocho empresas participantes.

Dada la limitación de plazas, la Cámara de Comercio de España en México valorará la idoneidad de las empresas antes de confirmar su participación para garantizar su adecuación al mercado y maximizar las oportunidades de negocio. SODERCAN financiará el 70% del coste de las agendas de trabajo.

Asimismo, las empresas que cumplan los requisitos establecidos en los programas vigentes de apoyo a la internacionalización podrán optar a ayudas para cubrir parte de los gastos de viaje.

Las empresas cántabras interesadas en participar en esta misión comercial deberán formalizar su inscripción antes del próximo 31 de agosto a través del formulario habilitado en la web de SODERCAN y en el portal del Plan de Internacionalización de Cantabria www.planinternacionalcantabria.es, donde podrán consultar toda la información sobre la convocatoria, condiciones de participación, costes, ayudas y programa de trabajo está disponible en la web de SODERCAN.