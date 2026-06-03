La UC entrega los premios del IV Programa Cátedra de Innovación al que han optado 70 trabajos - UC

SANTANDER, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC) ha entregado este miércoles los premios de la IV edición del Programa Cátedra de Innovación, con la colaboración de la Consejería de Innovación, que han distinguido a un total de 12 autores de trabajos de fin de grado (TFG), 11 de fin de máster (TFM) y una tesis doctoral (TD) del curso 2024-2025. A la convocatoria se presentaron un total de 70 trabajos, de los cuales 33 fueron en la modalidad de TFG, 25 TFM y 12 TD.

La rectora de la UC, Conchi López, ha presidido el acto de entrega, celebrado en la Sala Gómez Laá, que ha contado también con la participación del vicerrector de Investigación, Transferencia y Doctorado, Luigi dell'Olio, y del director del Área de Transferencia, Daniel Alvear, que ha sido el encargado de dirigir el evento.

López ha subrayado que estos premios son "un reconocimiento al trabajo extenso e intenso que ha dado unos resultados de una calidad destacable" y que, en su opinión, "muestra del enorme valor de la universidad como generadora de conocimiento y de transferencia de ese conocimiento a la sociedad".

"El educar generaciones sucesivas de personas capaces de afrontar la resolución de los problemas de la sociedad es una de las formas más potentes de transferir el conocimiento", ha afirmado. "Además tenemos las patentes, los convenios, los proyectos, también muy importantes; pero, sin duda, lo más potente sois vosotros: las generaciones de personas que, año a año, os incorporáis a diferentes ámbitos de la sociedad y tomáis las riendas para conseguir entre todos un mundo mejor", les ha dicho.

Además ha destacado la colaboración institucional como "fundamental" para seguir fortaleciendo un ecosistema de innovación sólido y capaz de convertir el conocimiento en desarrollo para Cantabria.

Por su parte, el vicerrector ha puesto en valor la posición "destacada" que ostenta la UC entre las instituciones públicas españolas por su "actividad en innovación y transferencia del conocimiento, tanto en rankings nacionales como internacionales".

"Este reconocimiento no es más que el resultado del esfuerzo colectivo de toda la comunidad universitaria y, de manera muy especial, de nuestros estudiantes e investigadores en formación", ha añadido.

LOS PREMIOS

En total, se han otorgado 24 premios que han consistido en un certificado de participación y una aportación económica de 500 euros para los 12 trabajos de fin de grado y 11 de máster, y de 800 euros para la tesis doctoral.

En TFG, los premiados han sido Marina Gutiérrez (Ciencias Económicas y Empresariales), Claudia Calderón (Educación), Alejandra Gómez (Filosofía y Letras), Romina López (Derecho), Laura Martín y Paula Arcos Jiménez (Medicina), Esther Alonso (Ciencias), Hugo Cifrián y Daniel Antonio Martínez (Ingeniería Industrial y de Telecomunicación), Juan Arruzas (Ingeniería de Minas y Energía), Katia Benito (Enfermería), y Reyes Ripollés (Turismo).

En cuanto a la modalidad de TFM, se ha distinguido a Miguel Alexander Macedo (Económicas y Empresariales), Lucía Cavada (Educación), Federico Barreda (Filosofía y Letras), Andrea Barquín (Derecho), Hugo Rodríguez (Medicina), Pelayo González (Ciencias), Christian González y Marta Pérez (Caminos, Canales y Puertos), Ismael Antolín y María González (Ingeniería Industrial y de Telecomunicación) y Ana Pacheco (Náutica).

El premio de la tesis doctoral ha sido para Ana María Río, de la Escuela de Doctorado de la UC.

El Programa Cátedra de Innovación reconoce en cada facultad o escuela de la UC al mejor trabajo fin de grado, de fin de máster y tesis doctoral relacionados con la generación y desarrollo de innovaciones aplicables al tejido productivo de Cantabria.

Además, persigue favorecer el desarrollo de trabajos en cualquier ámbito o disciplina que tengan por objetivo generar innovaciones que puedan ser aplicables a los agentes productivos (empresas, administraciones públicas, entidades culturales, etcétera).

Al acto de entrega han asistido también los vicerrectores de Transformación Universitaria, Gabriel Moncalián, y de Ordenación Académica, Ángel Cobo, así como directores de áreas, profesores, el director de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Cantabria, Fernando Moreno, y familiares de los premiados.