Urrutia destaca la "absoluta normalidad y el civismo" de los ciudadanos durante la jornada del eclipse

La consejera de Presidencia y Seguridad, Isabel Urrutia, hace una valoración del dispositivo del eclipse. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia y Seguridad, Isabel Urrutia, ha destacado la "absoluta normalidad" y el civismo de la gente durante toda al jornada de este miércoles en el eclipse.

En rueda de prensa, la también directora Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Cantabria (PLATERCANT) ha asegurado que esa normalidad se ha dado "gracias al amplísimo operativo preventivo" y a que la gente ha cumplido con las recomendaciones e indicaciones de las instituciones.

Urrutia ha recordado que durante la jornada se desplegaron cinco Puestos de Mando Avanzado (PMA) en Peña Cabarga (dividido en dos por la nula visibilidad en la cumbre, que motivó que la mitad se desplace al polígono de Heras), Virgen del Mar, Ajo, Suances y Valderredible, además del que se instaló en Cueto y Liencres.

Todos ellos se constituyeron a las 15.00 horas y se cerraron, a las 22.00 en el interior y, a las 23.00 horas en los PMA del litoral.

Por otra parte, ha señalado que las llamadas al 112, entre las 15.00 y las 22.00 horas del miércoles, aumentaron en 52, es decir 7,4 más a la hora.

Los PMA gestionaron la atención de varias incidencias "que nada tuvieron que ver con el eclipse", ya que fueron dos crisis epilépticas, un desvanecimiento, con su posterior traslado al hospital, tres picaduras de carabela portuguesa, tres picaduras de insectos y un sangrado de oído.

En cuanto a los helicópteros, a las 17.45 salió el de la Policía Nacional para hacer una revisión de las zonas que más preocupaban al operativo, y posteriormente salió el del Gobierno de Cantabria para visualizar las zonas de costa.

En el mar hubo tres incidencias de barcos, dos en Santander, por el paro del motor y por insuficiencia de combustible, y otro en San Vicente de la Barquera, puesto que en la embarcaión sufrió una vía de agua, por lo que tuvo que ser remolcado hasta puerto.

"Hay que destacar que el dispositivo hizo que hubiera normalidad tanto en el tráfico marítimo como en el rodado", ha dicho Urrutia.

Precisamente, a las 21.00 horas se volvió a la normalidad en las carreteras excepto en El Chivo que se ha abierto a las 8.00 horas de este jueves, y en Peñacabarga que se abrió la vía a las 23.00.

Sin embargo, Urrutia ha subrayado que hubo una incidencia a las 20.50 horas en la A-67 a la altura de Lantueno y dos accidentes en esa misma carretera en Arenas de Iguña, que se solventaron a las 22.30 horas.

La movilidad por carretera aumentó un 18% desde las 5.00 horas a las 18.00 en la A-8, es decir, desde el País Vasco a Cantabria. Y un 20 por ciento en la A-67 en dirección al sur de la región.