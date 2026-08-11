Valderredible supera los 35 grados y este miércoles está en aviso amarillo por calor

Archivo - Observatorio Astronómico de Cantabria, ubicado en Valderredible - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las estaciones meteorológicas de Polientes y Cubillo de Ebro, situadas en el municipio de Valderredible, han alcanzado este martes los 35,5 y 35,3 grados centígrados, respectivamente.

De cara a este miércoles, 12 de agosto, que coincide con el eclipse solar, este Ayuntamiento --uno de los cinco puntos preferentes de observación en Cantabria-- y el resto de la Cantabria del Ebro están en aviso amarillo (peligro bajo) por máximas que pueden alcanzar los 36 grados centígrados, y que estará vigente entre las 13.00 y las 21.00 horas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Por otro lado, este martes también han superado los 30 grados centígrados las localidades de Reinosa (32,8ºC); Tama, en Cillorigo de Liébana (32,5ºC); Los Tojos, en Bárcena Mayor (32,2ºC), Fuente Dé, en Camaleño (31,8ºC); y Ramales de la Victoria (31,5ºC).

En este sentido, Reinosa ha vivido una amplitud térmica muy alta, de 23,4ºC, ya que también ha marcado la tercera temperatura más baja del país, con 9,4ºC, a las 7.00 horas.