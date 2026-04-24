Azuqueca celebra la I Feria del Mayor de C-LM para promover el envejecimiento activo: "La medicina más barata"

Inauguración de la I Feria del Mayor de Castilla-La Mancha. - JCCM

GUADALAJARA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Convenciones 'La Caja' de Azuqueca de Henares acoge desde este viernes y durante todo el fin de semana la I Feria del Mayor Activo de Castilla-La Mancha, un evento con un total de 23 estands de 20 entidades para promover el envejecimiento activo, "la medicina más barata" según el presidente regional, Emiliano García-Page.

La feria, por la que se espera que pasen hasta 2.000 asistentes, contará con más de 40 actividades y una previsión de entre 1.500 y 2.000 asistentes y busca ser un encuentro para el fomento del envejecimiento activo y el bienestar de las personas mayores de una manera saludable y autónoma.

El mandatario autonómico, encargado de presidir el acto oficial de inauración, ha subrayado que "el envejecimiento activo es en sí mismo una medicina", asegurando que "hay que jubilarse del trabajo, pero no de la vida".

Acompañado por la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano; el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido; el presidente de la Diputación, José Luis Vega, y el alcalde de Azuqueca, Óscar Aparicio, entre otras autoridades, García-Page ha subrayado la importancia de promover la actividad en los mayores, reivindicando el establecimiento de programas autonómico en este sentido.

El presidente de Castilla-La Mancha ha subrayado que la esperanza de vida en la región es de más de 83 años, y que la región lidera la esperanza de vida saludable con 79,2 años. Como ejemplo ha destacado que "la edad media a la que se entra" a las residencias de mayores "son ochenta y dos años y medio". "Es un síntoma bueno de que hoy muchas veces podemos retrasar la necesidad de ir a una residencia", ha planteado.

El presidente regional también ha subrayado que se trata de una muestra del nivel de vida, asegurando que "a la mayoría de la gente que vive fuera de España le gustaría jubilarse aquí, vivir en Castilla-La Mancha o en España".

De su lado, Bellido ha celebrado como "un privilegio" que la primera feria de envejecimiento activo se celebre en Azuqueca de Henares, una feria destinada a "cuidar de las personas mayores".

Además, ha elogiado la gestión de los sucesivos gobiernos de Emiliano García-Page en materia de mayores que han convertido a la región en "es la primera, la mejor, y no es fruto de la casualidad, es fruto del trabajo, del esfuerzo, del presupuesto, del trabajo coordinado de todo el Gobierno, desde luego, de la Consejería de Bienestar Social".

Asimismo, ha felicitado al alcalde azudense, por su gestión al frente del Ayuntamiento, así como por su inminente paternidad.