Bellido carga contra Núñez por romper el acuerdo del Estatuto: "Hoy pinta más Abascal en el PP que él"

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha y secretario general del PSOE en Guadalajara, Pablo Bellido. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha y secretario general del PSOE en Guadalajara, Pablo Bellido, ha cargado contra el presidente regional del PP, Paco Núñez, por la decisión de su partido de presentar una enmienda al nuevo Estatuto de Autonomía de la región para que no se modifique la horquilla de diputados en las Cortes regionales, una maniobra que ha calificado de "traición" y de "humillación" a la Comunidad Autónoma tras dos años de negociación y amplio consenso político y social.

En una comparecencia ante los medios en Guadalajara, Bellido ha denunciado que el PP "vuelve a engañar a Castilla-La Mancha en un asunto tan estructural y sensible como el Estatuto", reprochando a Núñez haber incumplido su palabra y haberse plegado a las directrices de la dirección nacional del partido "por miedo a Vox".

"Núñez es más falso que un alcalde del PP prometiendo bajadas de impuestos; no dice una verdad ni al médico", ha afirmado el dirigente socialista, quien ha recordado que el líder 'popular' firmó un acuerdo con el PSOE y se comprometió con decenas de colectivos de la región a anteponer los intereses de Castilla-La Mancha a los de su partido. "Pero cuando llegó a Madrid, otra vez se le puso el temblor de piernas", ha añadido.

Bellido ha subrayado que el acuerdo sobre el Estatuto fue fruto de "dos años de negociaciones", con el respaldo de agentes sociales, económicos y del sector primario, y que logró un consenso del 90 por ciento en las Cortes regionales y más del 85 por ciento en su aprobación inicial en el Congreso de los Diputados. A su juicio, resulta "lamentable" que el PP se descuelgue ahora de ese pacto por "miedo al auge de Vox", una formación que, según ha señalado, "ni defiende la democracia ni cree en las comunidades autónomas".

"Jamás el PP le diría a sus representantes en otras comunidades que lo pactado en su territorio no vale nada. Hoy pinta más Santiago Abascal en el PP que Paco Núñez", ha asegurado Bellido, que ha advertido de que, si el líder 'popular' no se planta ante la dirección nacional de su partido para defender lo acordado, "no tendrá ninguna credibilidad ni ninguna posibilidad de representar a esta sociedad, ni ahora ni nunca".

El presidente de las Cortes ha alertado además de las consecuencias prácticas de no sacar adelante la reforma estatutaria, al quedar debilitado el blindaje de servicios públicos esenciales. "No tener un Estatuto nuevo significa volver a tener limitaciones en el desarrollo de los derechos y las garantías de los servicios públicos", ha señalado, citando expresamente la protección de la sanidad y la educación en el medio rural, la defensa de los intereses hídricos, el reconocimiento de la violencia machista y los derechos de las personas con discapacidad.

Frente a la posición del PP, Bellido ha reivindicado la postura del Gobierno regional y del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, asegurando que "siempre antepone los intereses de esta tierra a los de cualquier partido político".

"Es una lástima que Paco Núñez, cuando tiene que elegir entre el PP o Castilla-La Mancha, siempre elija al PP, y además lo haga por interés personal", ha reprochado.

Finalmente, ha asegurado que el PSOE no aceptará reabrir cuestiones ya cerradas en la negociación del Estatuto, al considerar que hacerlo sería "entrar en un juego absurdo", aunque ha dejado una puerta abierta a un cambio de posición del PP. "Todavía queda un pequeño espacio de esperanza de que, por una sola vez, Núñez anteponga los intereses de Castilla-La Mancha a los suyos y a los de su partido", ha concluido.