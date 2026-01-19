Cae en Puertollano un grupo criminal especializado en el robo con fuerza de cobre y material industrial

Archivo - Comisaría de Policía Nacional de Puertollano - POLICÍA NACIONAL - Archivo

CIUDAD REAL 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Puertollano (Ciudad Real) a los seis integrantes de un grupo criminal especializado en la sustracción y distribución de material industrial y eléctrico, en su mayoría cobre, que operaba por el territorio nacional.

Los investigadores de la Policía Nacional iniciaron sus pesquisas tras las comisión el pasado mes de agosto de sendos robos en empresas fotovoltaicas y ferroviarias de Puertollano en los que los ladrones sustrajeron miles de metros de cable de cobre junto con maquinaria industrial por un valor total de aproximadamente 45.000 euros.

Días después y gracias a la coordinación del servicio de seguridad de la empresa Red Eléctrica Española y los agentes de la Policía Nacional, se frustraron dos intentos de robo de bobinas de cobre almacenadas en sus instalaciones.

Los agentes determinaron que estos presuntos criminales estaban altamente cualificados y operaban con estrictas medidas de seguridad y contravigilancia para evitar los sistemas de seguridad de las empresas y perpetrar los robos antes de ser interceptados por la policía. Los ladrones establecían un punto de vigilancia para dar el aviso si eran detectados, al tiempo que accedían a las instalaciones ataviados con uniformes de trabajo y furgonetas que aparentemente los hacían pasar desapercibidos como operarios de obra, huyendo con el material sustraído fuera de la provincia.

Los seis detenidos, todos ellos con numerosos antecedentes penales por delitos de robo, fueron localizados y detenidos por la Policía Nacional en la localidad de Móstoles (Madrid), donde habían establecido su base operativa y desde donde se desplazaban por toda la geografía española, según ha informado la Policía en nota de prensa.

La investigación, enmarcada dentro del Plan permanente de respuesta a las actividades ilícitas relacionadas con el cobre de la Instrucción 9/2015 de la Secretaría de Estado de Seguridad, continúa abierta y no se descartan nuevas denuncias o detenciones.