Castilla-La Mancha activa el Meteocam en fase de alerta por lluvias y tormentas en toda la región

Archivo - Lluvia. - AYUNTAMIENTO - Archivo

TOLEDO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, activa a las 11.00 horas de este miércoles, en Fase de Alerta --Situación Operativa 0--, el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam) en Castilla-La Mancha.

La dirección del Meteocam ha decretado la activación de este Plan tras la recepción de avisos de nivel naranja por lluvias, con precipitación de hasta 30 milímetros acumulada en una hora, y también por tormentas, con probabilidad de granizo y rachas muy fuertes de viento, que ha elaborado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este miércoles en la comarca de la Alcarria, en la provincia de Guadalajara, con inicio a las 12:00 horas y fin a las 22.00 horas.

Además, la Aemet ha publicado también avisos de nivel amarillo por tormentas, con rachas fuertes de viento y ocasionalmente de granizo, y por lluvias intensas, con precipitación acumulada en una hora de 15 milímetros, en la Serranía de Guadalajara; las comarcas conquenses de La Alcarria y La Mancha; las albaceteñas de La Mancha y Alcaraz y Segura; y las toledanas de Sierra de San Vicente, Valle del Tajo y Montes de Toledo, con inicio a las 12.00 y fin a las 22.00 horas.

Ante la activación del Meteocam en fase de alerta, desde el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 se ha procedido a informar a los ayuntamientos y grupos de intervención concernidos, para que puedan establecer las medidas de prevención, seguimiento y respuesta que estimen oportunas ante esta situación, ha informado la Junta en un comunicado.

Tanto la evolución de las predicciones de riesgo de la Aemet, como las incidencias que se vayan produciendo y sus posibles consecuencias serán valoradas por la dirección del Plan, para ir adaptando el nivel de respuesta.

La activación del Meteocam en fase de alerta se enmarca dentro de la acción integral del Gobierno regional para, de forma coordinada y mediante la optimización de los recursos, ofrecer una respuesta planificada ante cualquier situación de emergencia. De hecho, desde el Servicio de Emergencias 112 se iniciará un seguimiento de las incidencias que se puedan producir debido a estas lluvias.

CONSEJOS ANTE FUERTES LLUVIAS Y TORMENTAS

Ante esta situación, si le sorprende una lluvia muy intensa en la carretera reduzca la velocidad, adaptándose a la visibilidad existente; evite pasar por tramos inundados, cauces o ramblas y, se va a pie en el campo, busque lugares elevados ante la posibilidad de una inundación.

Con respecto a las lluvias copiosas, retire de su vivienda los elementos exteriores que puedan ser arrastrados por el agua. Si se inunda parte de su casa, abandone sótanos y plantas bajas y desconecte la energía eléctrica.

En el exterior, durante una fuerte lluvia o tormenta evite estacionar su vehículo o vadear con él arroyos o cauces, para evitar ser arrastrado por una súbita crecida de agua. En este sentido, aléjese de vaguadas, ríos o torrentes para evitar ser sorprendidos por una riada.

Finalmente se debe evitar los desplazamientos por carretera y, si es necesario hacerlos, informarse de las condiciones meteorológicas de la zona a la que se dirige y extremar las precauciones por la posible presencia de obstáculos en la vía.

Por último, se recuerda que en caso de emergencia debe llamar al teléfono 112, a la vez que se invita a todos los ciudadanos a hacer un uso racional del mismo.