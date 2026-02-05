La CHT avisa de umbral rojo del río Henares a su paso por Guadalajara

Archivo - El río Henares a su paso por Guadalajara. - RAFA MARTÍN/EUROPA PRESS - Archivo

GUADALAJARA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) avisa de umbral rojo del Henares a su paso por Guadalajara, por lo que se mantiene la limitación de accesos al parque fluvial de las riberas del río.

Desde el Ayuntamiento de la capital, a través de la red X, se recomienda a la ciudadanía, "extremar la precaución" y no acercarse a las márgenes del río ni a zonas inundables, así como respetar en todo momento la señalización y las indicaciones tanto de Policía Local como de Protección Civil.

Un aviso que llegaba horas después de que este mismo jueves, el tercer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Guadalajara alertara ya de la vigilancia del río a su paso por la capital alcarreña y diera cuenta de que ya se estaba muy cerca de alcanzar el nivel rojo.