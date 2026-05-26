Cinco detenidos, cuato de ellos menores, por perpetrar 22 robos con fuerza en vehículos en Hellín (Albacete)

Robo en Hellín en el marco de la 'Operación Cristal' - POLICIA NACIONAL

ALBACETE 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Hellín (Albacete) a cinco personas, cuatro de ellos menores de edad, por su presunta participación en 22 robos con fuerza en interior de vehículos cometidos en las últimas semanas.

Los presuntos autores aprovechaban los horarios de entrada y salida de su centro de estudios para fracturar las ventanillas de los vehículos estacionados en las proximidades, tal y como ha informado la Policía en nota de prensa.

Una vez que accedían al interior de los turismos, sustraían todos los efectos de valor que pudieran encontrar como productos de cosmética, prendas de vestir o balizas y otros elementos de seguridad.

La investigación policial pudo determinar la identidad de los presuntos autores --cuatro varones menores de edad y uno mayor-- y ha obtenido indicios de la participación de otro varón que ha resultado investigado por estos hechos.

En total, se han esclarecido 22 robos en interior de vehículo.

Para el esclarecimiento de los hechos ha sido fundamental la colaboración ciudadana, así como la labor de la Policía Local de Hellín.