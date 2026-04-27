Desarticulado un grupo criminal que robaba productos farmacéuticos en la zona de La Sagra y Madrid. - GUARDIA CIVIL

TOLEDO, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Área de Investigación de la Guardia Civil de Seseña, en colaboración con Policía Local de la localidad, ha detenido a cinco personas, como presuntas autoras de los delitos de pertenencia a grupo criminal y diversos delitos de hurto en las localidades de Seseña y Esquivias en la provincia de Toledo y en la localidad madrileña de Torres de Alameda.

Las investigaciones se iniciaron tras el aumento de delitos contra el patrimonio y hurtos al descuido cometidos entre los meses de febrero y marzo en farmacias y supermercados de estas localidades. Tras el análisis de los datos, los investigadores dieron comienzo a la denominada operación 'Higia 36', comprobando como los hurtos se cometían siguiendo el mismo modus operandi.

Los presuntos autores actuaban de manera organizada, mientras unos distraían la atención de los empleados, otros aprovechaban para hurtar de las estanterías los productos de mayor valor, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

El pasado 16 de abril se procedió a la detención de cinco personas afincadas en Seseña, a las que se les atribuye un delito de pertenencia a organización criminal y 10 delitos de hurto al descuido. Todos los detenidos contaban con antecedentes previos por hechos similares. Gracias a la rápida investigación realizada por los agentes responsables los bienes sustraídos solo alcanzaron el valor de 2.000 euros.

Desde finales del pasado mes de marzo, la Comandancia de Toledo ha reforzado sus capacidades con la puesta en marcha del plan Ceres 2.0, una operación policial orientada a reforzar la seguridad y la capacidad de respuesta en distintas zonas de la provincia de Toledo, especialmente en la comarca de La Sagra.

Este refuerzo permite intensificar las labores de vigilancia y prevención, mejorar la capacidad de reacción ante cualquier incidencia y aumentar la eficacia en el desarrollo de los dispositivos operativos, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

La Operación Ceres 2.0 tiene como finalidad consolidar un entorno de mayor seguridad, tranquilidad y confianza para los ciudadanos, reforzando la presencia de la Guardia Civil y su cercanía con la población en las zonas de actuación.