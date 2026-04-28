Desmantelan dos plantaciones 'indoor' en Enguídanos con capacidad para más de 500 plantas de cannabis

La Guardia Civil desarticula dos plantaciones de marihuana "indoor" de cultivo intensivo en Enguídanos. - GUARDIA CIVIL

CUENCA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cuenca, en el marco de la Operación FRAUS 5, ha detenido en la localidad de Enguídanos a un hombre y una mujer de 43 y 34 años de edad, como presuntos autores de varios delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico.

La investigación se inició cuando la Guardia Civil detectó una vivienda en la que los investigados se estarían dedicando al cultivo de cannabis sativa en su modalidad 'indoor', sustancia que posteriormente era destinada al tráfico y venta junto con otras drogas ilegales, utilizando para ello el propio domicilio en el cual convivían con un menor de edad.

Tras una ardua investigación, se averiguó que los autores de esta trama criminal habían adquirido recientemente otra vivienda en desuso, siendo ambos inmuebles los utilizados para el desarrollo de plantaciones de marihuana de alto rendimiento. Las viviendas contaban con instalaciones óptimas y equipos de último diseño, preparados con sistemas de iluminación, riego y ocultación de olores para forzar el crecimiento de las plantas y conseguir hasta cuatro cosechas anuales mediante enganches ilegales a la red eléctrica.

A finales del pasado mes de marzo se procedió a la explotación de la operación, practicando dos entradas y registros en los inmuebles urbanos de Enguídanos, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

En los registros practicados se incautaron 566 plantas de cannabis sativa en sus diferentes fases de crecimiento, sistemas de calor industrial, filtros de carbono, cámaras de seguridad, 18,7 gramos de cocaína en dosis, básculas de precisión, un arma corta de fogueo, 800 euros en metálico y teléfonos de alta gama, verificándose igualmente la existencia de una defraudación de fluido eléctrico.

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia nº 1 de Guardia de Motilla del Palancar ha dirigido la investigación, donde se han entregado las diligencias confeccionadas, junto a los detenidos y efectos intervenidos, decretando prisión provisional para uno de los investigados y medidas cautelares para el otro.