Detenidas tres personas por una serie de robos en viviendas de Manzanares y Bolaños de Calatrava

CIUDAD REAL, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres personas como presuntos responsables de una serie de robos con fuerza cometidos en las localidades ciudadrealeñas de Manzanares y Bolaños de Calatrava.

Según ha informado la Benemérita en nota de prensa, a mediados de agosto del pasado año se tenía conocimiento de una serie de robos con fuerza en viviendas en la localidad de Manzanares, poniéndose inmediatamente en marcha la Operación 'Virama' por parte de la Guardia Civil.

En una primera fase la investigación permitió la identificación de dos varones, vecinos de la localidad de Manzanares, como presuntos autores de estos hechos delictivos. Estos en primer lugar estudiaban las inmediaciones de la vivienda a la que con posterioridad entraban a robar, esperando a que los moradores se encontraran ausentes.

Durante el desarrollo de la investigación, se detectó que dichas personas ampliaron su actividad delictiva a otras localidades de la provincia, concretamente a Bolaños de Calatrava, donde se consiguió identificar al tercero de los autores, que actuaba conjuntamente con los otros dos presuntos autores ya identificados.

Tras una exhaustiva investigación se han conseguido indicios suficientes para poder proceder a la explotación de esta operación deteniendo de forma progresiva a cada uno de los autores, recuperando gran cantidad de objetos sustraídos, algunos continuaban en posesión de los presuntos autores mientras que otros ya habían sido vendidos en establecimientos de compro oro.

En total se ha detenido a tres varones como presuntos autores de seis delitos contra el patrimonio, por el robo con fuerza en cinco viviendas de Manzanares y una de Bolaños de Calatrava.

Entre el material sustraído que se ha recuperado se encontraban bastantes joyas, por valor de unos 5.500 euros, que tras ser reconocidas fueron entregadas a sus legítimos propietarios.

Las diligencias y los detenidos fueron puestos a disposición del Tribunal de Instancia de Manzanares (Ciudad Real).