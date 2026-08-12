Detenido un grupo criminal especializado en robos en domicilios evitando que actúe en la ciudad de Toledo

Hilos de pegamento. - POLICÍA NACIONAL

TOLEDO 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en la ciudad de Toledo a tres miembros de un grupo criminal especializado en cometer robos en domicilio. Estos tres individuos fueron sorprendidos 'in fraganti' cuando se encontraban en el interior de un bloque de pisos del barrio de Santa María de Benquerencia en el que días antes habían marcado varias viviendas con la intención de averiguar si estaban vacías para asaltarlas sin correr el riesgo de ser descubiertos.

El pasado martes, 4 de agosto, los vecinos de un bloque de pisos del barrio de Santa María de Benquerencia se ponían en contacto con la Policía Nacional a través del teléfono 091 para indicar que el día anterior habían visto a tres personas ajenas al edificio que les habían generado desconfianza, ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

A la mañana siguiente, los vecinos habían detectado una sustancia sospechosa en el interior de las cerraduras de varias viviendas. La patrulla que acudió al lugar comprobó que se trataba de vaselina, sustancia que depositan en la cerradura a modo de "testigo" para marcar las viviendas: los delincuentes regresan días después de haberla colocado y, si continúa en el mismo lugar, significa que no hay moradores y pueden actuar sin riesgo de ser sorprendidos.

Tras realizar una batida por la zona, los agentes hallaron rastros de esta misma sustancia en otros seis portales más, llegando a contabilizar hasta 27 viviendas marcadas con los "testigos" de silicona.

Por este motivo, se estableció un dispositivo policial en la zona gracias al que tres días después se logró detectar a los dos de los integrantes de este grupo criminal justo cuando se disponían a actuar en uno de los portales que habían seleccionado como objetivo.

El tercer miembro de la banda se encontraba en las inmediaciones realizando labores de vigilancia para alertar de la presencia policial. Gracias a la alerta de los vecinos, estos tres individuos pudieron ser detenidos antes de que actuasen.

De no haber sido detectados, habrían llevado a cabo un elevado número de robos que se han logrado evitar.

MARCADORES CASI INVISIBLES

Los grupos delictivos especializados en el robo con fuerza en viviendas suelen actuar en dos fases. En un primer momento seleccionan un bloque de pisos, logran acceder al interior e instalan marcadores en todas las viviendas.

En este caso usaron vaselina, pero en otras ocasiones utilizan hilos de silicona, pegamento o bien pequeños trozos de plástico que colocan entre la puerta y el marco, de tal modo que si esa puerta se abre, el testigo se rompe o se cae.

En una segunda fase, los delincuentes acuden a verificar el estado de los marcadores, seleccionando como objetivo aquellas viviendas en las que permanecen intactos, ya que eso les indica que la vivienda no está habitada en ese momento y pueden actuar sin ser detectados.

La colaboración de los ciudadanos es una pieza fundamental para que la labor de prevención de la Policía sea más efectiva. Si observa este tipo de "testigos" en su puerta o la de algún vecino, así como presencia de personas extrañas en el edificio o en actitud vigilante alrededor del portal, incluso si escucha ruidos en viviendas que sabe que están desocupadas en ese momento, no dude en llamar al 091 para que una patrulla acuda al lugar y haga las comprobaciones necesarias.