Detenido en Hellín un hombre por una docena de robos en vehículo aparcados en garajes comunitarios

Archivo - Coche de Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ALBACETE 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Hellín a un varón por su presunta participación en una docena de delitos de robo con fuerza en interior de vehículo.

El presunto autor aprovechaba el momento en que los vecinos salían de los garajes y accedía al interior antes de que se cerrase la puerta, según ha trasladado el Cuerpo Nacional de Policía por nota de prensa. Una vez en el interior, forzaba los vehículos para apoderarse de cualquier efecto que encontrase en su interior.

Cuando los investigadores de la Policía Nacional realizaron el registro en su domicilio, incautaron diversos efectos sustraídos que han permitido relacionarle con una docena de robos, así como con el hurto de un patinete eléctrico que fue sustraído en enero en Hellín.

A su vez, se le ha imputado un delito de atentado a agente de la autoridad, al agredir a dos policías durante su traslado desde el Juzgado a dependencias policiales.