Detenido un hombre tras intentar retener a una menor cerca del estadio de fútbol en Fuensalida (Toledo)

Estadio Municipal de Fútbol "Alejandro González" - AY FUENSALIDA

TOLEDO 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Fuensalida y la Guardia Civil han detenido a un hombre por intentar presuntamente retener a una menor en las inmediaciones del Estadio Municipal de Fútbol de la localidad toledana de Fuensalida.

El presunto autor de los hechos ya ha sido puesto a disposición judicial, tal y como ha confirmado el Ayuntamiento de Fuensalida a través de su cuenta de Facebook.

"Afortunadamente, gracias a la rápida y acertada actuación de la menor, así como a la colaboración ciudadana, se pudo alertar de inmediato a las autoridades", ha señalado en el Consistorio en este comunicado.

Desde el Ayuntamiento han trasladado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, destacando "la eficacia de los cuerpos de seguridad, la importancia de la colaboración vecinal ante situaciones de emergencia y el deseo de firmeza en las actuaciones judiciales".