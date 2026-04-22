Detenido en la A-4 en Manzanares tras ser sorprendido con casi 46 kilos de cocaína en una furgoneta

Furgoneta cargada con casi 46 kilos de cocaína interceptada por la Guardia Civil en Manzanares. - GUARDIA CIVIL

CIUDAD REAL, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a una persona tras interceptar el vehículo que conducía por la A-4 en Manzanares cargado con casi 46 kilogramos de cocaína a bordo.

Según ha informado la Benemérita en nota de prensa, durante un dispositivo operativo para la protección de la seguridad ciudadana, llevado a cabo por la Usecic de Ciudad Real en la A-4, ha sido interceptado un vehículo que circulaba en sentido Madrid.

Durante la realización de este dispositivo a la altura del término municipal de Manzanares (Ciudad Real) este vehículo, una furgoneta pequeña, era introducida en el control para su inspección por parte del perro del servicio Cinológico y su posterior registro por los agentes.

Avanzando por el vehículo el guía canino con el perro de servicio, este detectó varios puntos que necesitaban de una revisión más profunda, por lo que el vehículo fue trasladado a el acuartelamiento de Manzanares, donde se podría inspeccionar a fondo.

Una vez allí, se revisaban todas las zonas que, una vez más, volvió a marcar el perro especializado en la detección de estupefacientes. Levantando los asientos y la moqueta se consiguió vislumbrar a través de una rendija lo que parecían ser unos paquetes de color verdoso, marrón y negro.

Una vez que el hueco fue totalmente abierto se han localizado 40 paquetes rectangulares de lo que se presumía era cocaína. Una vez pesados los paquetes, estos arrojaron un peso total de 45,6 kilogramos de cocaína según el narcotest, que serán remitidos a la Delegación de Sanidad, que fijará tanto el peso total exacto como su pureza.

En cuanto al único ocupante y conductor, residente en Madrid, ha sido detenido por un delito contra la salud pública, por tráfico de drogas, siendo remitidas estas diligencias y el detenido al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Manzanares.