Detenidos los presuntos autores de un robo con violencia mediante el método del 'abrazo cariñoso' en Huete

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

CUENCA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos varones e investigado a otros dos menores de edad, como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación cometido mediante el método del 'abrazo cariñoso' sobre una mujer de avanzada edad en la localidad de Huete (Cuenca).

Los hechos ocurrieron tras recibirse en la Central Operativa de Servicios (COS) el aviso de que una mujer había sido abordada por varias personas que, simulando una actitud amable y cercana para ganarse su confianza, intentaron arrebatarle las joyas y el bolso mediante un fuerte forcejeo, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Tras recibir el aviso, una patrulla de la Compañía de Tarancón estableció un dispositivo en una de las posibles rutas de escape, logrando interceptar el vehículo pocos minutos después. En su interior viajaban los cuatro presuntos implicados y se localizaron diversas prendas que, presuntamente, utilizaban para ocultar su identidad.

Como resultado de la actuación fueron detenidos dos de los ocupantes e investigados los otros dos, menores de edad, como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación. Las diligencias, así como los detenidos y los investigados, han sido puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Guardia de Tarancón (Cuenca).