Detenidos tres varones con múltiples antecedentes por 30 robos en con alunizajes en establecimientos en Toledo

Archivo - Coche de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

TOLEDO 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres personas, con edades comprendidas entre los 30 y los 47 años, pertenecientes a un grupo criminal como presuntos autores de múltiples robos con fuerza en establecimientos públicos. Los detenidos contaban con numerosos antecedentes contra el patrimonio.

En total, se han esclarecido 30 hechos delictivos, en las localidades de Illescas, Carranque, El Viso de San Juan y Cedillo del Condado, contribuyendo a reducir la alarma social generada por la ciudadanía.

Según informa el instituto armado, las investigaciones comenzaron después de que los propietarios de los diferentes establecimientos interpusieran la correspondiente denuncia por los robos sufridos mediante el método del alunizaje.

Las investigaciones dieron comienzo a mediados del pasado mes de abril tras las denuncias interpuestas por los diferentes establecimientos afectados tras los robos sufridos mediante el método del alunizaje.

A raíz de estos hechos, los investigadores lograron obtener los datos que resultaron clave para el esclarecimiento de los hechos y para identificar el vehículo implicado.

La explotación de la operación se dividió en dos fases, las cuales se llevaron a cabo en las localidades de El Vellón (Madrid) e Illescas (Toledo).

Los tres detenidos, que pasaron a disposición judicial, contaban con numerosos antecedentes contra el patrimonio. Además de los tres detenidos, también se investigó a otra persona como cooperadora necesaria.

De los diferentes robos cometidos a parte de los daños ocasionados en los establecimientos, llegaron a sustraer bienes valorados en más de 30.000 euros.