La consejera de Desarrollo Sostenible de C-LM, Mercedes Gómez. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, ha confirmado este miércoles en Guadalajara que el Gobierno regional ya ha formalizado su personación ante el tribunal correspondiente en las actuaciones judiciales relacionadas con el incendio forestal de La Mierla, que afectó a más de 34.000 hectáreas en la provincia.

"Nosotros ya notificamos la personación al tribunal correspondiente", ha señalado Gómez, a preguntas de los medios de comunicación, antes de participar en la jornada técnica de evaluación y mejora del dispositivo Infocam, celebrada en el salón de actos de la Delegación de Bienestar Social de Guadalajara.

La consejera ha precisado que la personación ya se ha comunicado formalmente, aunque ha distinguido este trámite de la posible aportación de documentación al procedimiento. En este sentido, ha explicado que la Junta de Castilla-La Mancha tendrá que facilitar los informes y documentos que soliciten los tribunales, tanto desde el punto de vista técnico como desde otros ámbitos.

Según ha precisado, están "en total sintonía con ellos y total colaboración".

Gómez ha realizado estas declaraciones durante su comparecencia ante los medios, en la que ha estado acompañada por la delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa María García, y el delegado provincial de Desarrollo Sostenible.

La intervención se ha producido en el marco de la reunión técnica que reúne en Guadalajara a cerca de 120 especialistas en prevención y extinción de incendios forestales de la Consejería y de la empresa pública Geacam, convocada para analizar los resultados de la última campaña y plantear mejoras de cara al próximo año.