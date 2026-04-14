La Guardia Civil detiene a una persona en Azuqueca de Henares por robo con violencia

El colgante de oro recuperado por la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

GUADALAJARA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara ha detenido a dos personas en Azuqueca de Henares relacionadas con un robo con violencia e intimidación cometido en la localidad.

Se ha logrado recuperar una joya que fue sustraída en el asalto, según ha informado el Instituto armado por nota de prensa.

Los hechos se produjeron en la madrugada del pasado 5 de abril, cuando un joven que caminaba por una calle de la localidad fue abordado de forma sorpresiva por dos individuos.

Los agresores le arrancaron de un tirón un busto de Cristo de oro que portaba en una cadena. Durante el forcejeo, la cadena cayó al suelo, si bien los autores lograron huir con la pieza sustraída.

Tras la denuncia presentada por la víctima en dependencias de la Guardia Civil de Azuqueca de Henares, se inició de inmediato una investigación dirigida a la identificación y localización de los responsables.

Como resultado de las gestiones practicadas se logró esclarecer que la joya había sido vendida en un establecimiento de compra de oro de la propia localidad.

La rápida actuación permitió recuperar la pieza sustraída, así como parte del dinero obtenido por la transacción, procediéndose a la detención de un varón de 18 años de edad como presunto autor de un delito de receptación.

También se logró identificar a uno de los presuntos autores materiales del robo, que fue plenamente reconocido por la víctima.

Este individuo, de 19 años, fue detenido el pasado jueves como presunto autor de un delito de robo con violencia.

La Guardia Civil continúa la investigación para la localización y detención de la segunda persona implicada en el robo.