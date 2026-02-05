C-LM activa la fase de alerta ante inundaciones y previsión de inminentes desembalses en su territorio

Archivo - El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM - Archivo

TOLEDO, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha avanzado que el Ejecutivo ha tomado la decisión de activar la fase de alerta ante posibles inundaciones y con la vista puesta en los próximos desembalses que tendrán que acometerse en cauces de varios de los ríos que pasan por su territorio.

En declaraciones a los medios, ha asegurado que con este movimiento todo el dispositivo regional está preparado para poder intervenir "en el supuesto de que se produzcan circunstancias desagradables".

En todo caso, todavía no hay que destacar incidencias reseñables por el paso del temporal, "aunque sí que hay alguna carretera cortada en la provincia de Ciudad Real" y se ha inundado una residencia en la localidad de Pepino (Toledo).

Ha pedido precaución a la ciudadanía, avanzando que habrá un "respiro" por parte de la climatología, más allá de alguna complicación en zonas como la Sierra del Segura.

En cuanto a posibles inundaciones, sí admite "más riesgo" en el cauce del Alberche, algo que "es habitual" en estos casos, si bien en ninguna circunstancia se llega al nivel rojo de alerta.