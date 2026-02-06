C-LM eleva a Situación Operativa 1 el Pricam, ante la necesidad de movilizar a todos los medios adscritos

Archivo - Servicio de Atención y Coordinación de Ugencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha. - JCCM - Archivo

TOLEDO 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha elevado el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla-La Mancha (Pricam), a Fase de Emergencia, Situación Operativa 1, en toda la comunidad, ante la necesidad de movilización de todos los medios adscritos a dicho plan, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias.

Fue este pasado jueves cuando el Ejecutivo autonómico activaba el Pricam, en Fase de Alerta, Situación Operativa 0, para toda la Comunidad Autónoma, como consecuencia de las previsiones de desembalses y seguimientos de aforos de ríos en toda la región.