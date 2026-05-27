Núñez, tras la entrada de la UCO en Ferraz, insta a Page "a decidir si está con Sánchez o con España"

Archivo - Paco Núñez en la Mesa de Infraestructuras del Partido Popular de Castilla-La Mancha. - PP C-LM - Archivo

TOLEDO, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha acusado este miércoles al presidente regional, Emiliano García-Page, de representar "el mayor ejercicio de falsedad y teatro de la política española" tras pedir esta misma semana elecciones anticipadas mientras continúa sosteniendo con sus votos y con sus cargos institucionales al Gobierno de Pedro Sánchez.

Núñez ha reaccionado así a la entrada este miércoles de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede federal del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, dentro de las investigaciones judiciales relacionadas con presuntas tramas de corrupción y presuntas irregularidades vinculadas al entorno socialista, ha informado el PP en nota de prensa.

El presidente del PP castellanomanchego ha asegurado que "ya no caben más declaraciones vacías, ni más interpretaciones teatrales de Page", afirmando que "ha llegado el momento de comprobar si lo que dice tiene alguna relación con lo que hace". "Sabemos que no, que dice una cosa y hace la contraria, pero es la hora de decidir de una vez por todas si está con Sánchez o está con España".

"Page lleva años intentando vender una falsa rebeldía frente a Sánchez mientras después vota todo con él, le mantiene en el poder y le protege políticamente. Dice una cosa por la mañana y hace la contraria por la tarde", ha señalado.

Por ello, Núñez ha preguntado al presidente autonómico si "después de pedir elecciones y después de la entrada hoy de la UCO en Ferraz, van a votar esta tarde los senadores autonómicos nombrados por Page a favor de reprobar a Sánchez y pedir elecciones o van a volver a sostenerle una vez más".

"Ahí está la verdad de Page. No en sus titulares ni en sus declaraciones calculadas, sino en las votaciones. Si hoy sus senadores no rompen con Sánchez, quedará demostrado una vez más que todo es puro teatro", ha afirmado Núñez, denunciando la "hipocresía y falsedad" del socialista castellanomanchego.