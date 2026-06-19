Page avisa que el lunes no tendrá "nada que hablar" con Hacienda si no retira de entrada las cesiones al independentismo

Archivo - El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page - PIEDAD LOPEZ/JCCM - Archivo

ALBACETE 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avisado de que su gobierno no tendrá "absolutamente nada que hablar" el lunes con el Ministerio de Hacienda sobre el modelo de financiación autonómica "si no retiran de entrada" las cesiones al independentismo.

Desde Albacete, donde ha participado en la presentación el Programa ESA BIC Castilla-La Mancha en el hangar de Airbus del Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha (PTCLM), García-Page ha sacado pecho de los proyectos puestos en marcha en la región y ha dicho que "ojalá" vinieran acompañados también de "un poquito más" de implicación en la financiación autonómica.

Ha sido en este punto donde el presidente regional se ha referido a la reunión bilateral del próximo lunes entre el Gobierno de Castilla-La Mancha y el Ministerio de Hacienda para abordar la nueva financiación. "No habrá absolutamente nada que hablar si no retiran de entrada los proyectos del independentismo porque rompe la solidaridad y la igualdad en España".

"Queremos los mismos fondos que han puesto pero con reglas distintas. Y esto es algo que le vamos a decir prácticamente todo el mundo; menos aquellos que están detrás de romper la igualdad entre todos los españoles", ha apostillado García-Page.