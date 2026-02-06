Page censura la "auténtica traición" de PP con Estatuto C-LM y le pedirá que retire enmienda sobre número de diputados

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en Talavera. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

TOLEDO, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha arremetido este viernes contra lo que ha calificado como una "auténtica traición" por parte del PP al Estatuto de Castilla-La Mancha, al incluir entre sus enmiendas a la reforma del texto en el Congreso de los Diputados una que pide que no se modifique la horquilla de parlamentarios en las Cortes regionales, aspecto sobre el que había un acuerdo previo plasmado en el documento que salió del Parlamento autonómico.

García-Page, desde su intervención en un acto en Talavera de la Reina, ha apuntado, además, que cuando pasen las elecciones de Aragón, ya que el PP utiliza "el pretexto de Vox" para este cambio de opinión, va a conminar a los 'populares' a que "rectifiquen y retiren" esa enmienda.

"Si no lo hacen tendrán que sufrir consecuencias sociales y de todo tipo. Si no les gustan los diputados que me contesten a cuánto tenemos que dejar los diputados", ha manifestado, "dolido" por el hecho de que a esta región "se le clave un puñal nuevamente" como el que ya "clavó Cospedal" recortando cuando fue presidenta de la región, entre otras cosas, "la democracia".

A juicio de García-Page, "la trampa y el puñal de Cospedal" era que "como voy a perder las elecciones, que no puede entrar ningún partido, solo dos, a ver si tengo suerte", lo que el socialista ha definido como un "intento de pucherazo".

"El ver que en ninguna región se plantean recortar los diputados, pero que en Castilla-La Mancha quieren mantener un nuevo puñal para ver si así pueden conseguir las elecciones, es dramático, inferiorizante y humillante. No Les va a salir gratis", ha censurado el presidente regional, que ha criticado que ahora digan que "son muchos diputados" los mismos que, cuando se quedaron en la oposición, "lo único que pidieron es que se recuperara el sueldo para los diputados y los coches para la oposición y las subvenciones a los diputados".

"Hay que tener cara", ha continuado García-Page, que ha aludido al presidente regional del PP, Paco Núñez, para criticar que "el principal dirigente de un partido que le quiere mirar a la cara a los ciudadanos diga incluso en público hoy que cuando firmó un acuerdo y un compromiso ya sabía que lo iba a incumplir".

Emiliano García-Page ha incidido en que el planteamiento "es grave" e "inferiorizante" y "no lo vamos a pasar por alto". "No nos van ni mucho menos a doblegar y no voy a dejar como presidente el futuro de Castilla-La Mancha y su futuro Estatuto en manos de una hipotética mayoría del PP y Vox en el Congreso".

"No va a quedar así", ha concluido, lamentando que los 'populares' con esta enmienda "han traicionado a cientos y cientos de colectivos con los que venimos hablando de un nuevo estatuto para finalmente apuñalar".

GUIJARRO PREGUNTA AL PP QUÉ HA CAMBIADO

En el mismo sentido, y a preguntas de los medios desde Cuenca, el vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha apuntado que lo que ocurrió ayer y las declaraciones que se han producido, "como mínimo", se pueden calificar de "sorprendentes" por muchas razones, aunque se le ocurren "otros calificativos", ha apostillado.

Ha rememorado que fue precisamente ahí en Cuenca, en el mes de mayo del año pasado, cuando el secretario general del Partido Popular (PP), Miguel Tellado, hizo declaraciones "absolutamente favorables" a favor del nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, hablando incluso de cómo mejoraba la representatividad en esta nueva reforma. Y unos meses después, ha lamentado el vicepresidente, los 'populares' "dicen que eso no es así" y que hay que deshacer el acuerdo.

"Lo que se pregunta la inmensa mayoría de los ciudadanos y la inmensa mayoría de las entidades que han estado trabajando durante muchos meses para llegar a un acuerdo", que no es solo político, sino que es un acuerdo institucional y social, es "qué ha cambiado desde mayo hasta aquí".

Lo único que ha cambiado de mayo aquí, ha advertido Martínez Guijarro, es que el Partido Popular tenía unas expectativas electorales en algunos territorios que "no se están cumpliendo por el avance de Vox". "Y el señor Tellado y el Partido Popular en su conjunto han entrado en pánico. Pero si el señor Tellado entra en pánico, los ciudadanos de Castilla-La Mancha no tenemos la culpa". "No podemos ser los paganos de ese pánico que le ha entrado al Partido Popular a nivel nacional", ha advertido.

Ante esto, el vicepresidente castellanomanchego ha asegurado que es "muy sorprendente" que los responsables del Partido Popular de Castilla-La Mancha "estén callados y sumisos" aceptando de una manera "poco decente" lo que está haciendo el Partido Popular a nivel nacional.

"¿Cada vez que tengamos que hablar de un tema especial para Castilla-La Mancha vamos a tener que llamar al señor Tellado?, ¿va a ser el señor Tellado el que va a decidir lo que hay que hacer en Castilla-La Mancha en los asuntos trascendentales?", se ha preguntado Martínez Guijarro, quien dicho esto ha puesto de manifiesto que Castilla-La Mancha quiere seguir siendo una comunidad autónoma "referente" en el diálogo social y en el diálogo institucional.

Según ha confesado, "el resto del país nos envidia por la capacidad de acuerdo que hemos demostrado durante todos estos meses", y eso es algo que, según el vicepresidente, "lo quiere dinamitar el señor Tellado por sus expectativas electorales". "Y lo triste es que los responsables del Partido Popular de Castilla-La Mancha lo aceptan de una manera absolutamente sumisa", ha criticado.

Así, ha pedido al PP de Castilla-La Mancha que "recapacite" y que "reaccione" y que exija a Génova y a Tellado que cumplan el acuerdo que se firmó con su aquiescencia en Castilla-La Mancha.

NO HAY LÓGICA NI EXPLICACIÓN

También desde Ciudad Real y a preguntas de los periodistas, el vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades, José Manuel Caballero, ha criticado a Núñez por "mentir" sobre la postura del PP en la horquilla de diputados, ya que "el actual artículo relativo al número de diputados en el Estatuto está firmado por el Partido Popular".

En este sentido, ha indicado que no tiene "ninguna lógica ni explicación" el cambio de postura del Partido de Popular, achacándolo a la "cobardía" y a la "incapacidad" de hacer frente a las órdenes que Núñez ha recibido desde Génova.

"Lamentablemente, están cumpliendo a pies juntillas lo que dicen los dirigentes nacionales del Partido Popular y en contra de los intereses de Castilla-La Mancha", ha aseverado Caballero.