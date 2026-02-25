Policía y Guardia Civil desmantelan un grupo criminal dedicado al tráfico de cocaína en el Corredor del Henares

Detenido en la operación de la Guardia Civil y la Policía Nacional que ha desmantelado una organización que traficaba con cocaína en el Corredor del Henares. - GUARDIA CIVIL

GUADALAJARA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y la Policía Nacional, en una operación conjunta, han desmantelado una organización criminal integrada por 8 personas dedicada al tráfico de cocaína que operaba en al Corredor del Henares y se han neutralizado dos importantes puntos de venta de cocaína en las localidades de Torrejón de Ardoz (Madrid) y Torrejón del Rey (Guadalajara).

Las primeras investigaciones se iniciaron gracias a la colaboración ciudadana, alertando de la posible existencia de un punto de venta de cocaína en un domicilio de la urbanización 'Parque las Catillas' de la localidad de Torrejón del Rey (Guadalajara), según ha informado la Benemérita en nota de prensa.

Las primeras actuaciones permitieron constatar que en dicho inmueble residían cuatro personas que conformaban un grupo criminal estructurado dedicado a la distribución de estupefacientes. El responsable recibía envíos con importantes cantidades de cocaína, que posteriormente era preparada y distribuida en dosis más pequeñas para su venta directa y redistribución a otros puntos de menor entidad.

Fruto de la estrecha coordinación policial y el intercambio de información se logró ubicar otro domicilio vinculado a la organización en Torrejón de Ardoz, hecho que motivó la colaboración de ambos cuerpos policiales para el desmantelamiento de esta organización.

En este sentido, apoyados por el Grupo de Especial de Operaciones (GEO), por una Unidad de Intervención Policial (UIP) y por unidades caninas especializadas en la detección de drogas y explosivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, se practicaban dos registros domiciliaros en las localidades de Torrejón de Ardoz y de Torrejón del Rey (Guadalajara) que permitieron el desmantelamiento de esta organización.

Como resultado de esta operación se han desmantelado dos importantes puntos de venta de sustancias estupefacientes en las localidades referidas con anterioridad, se ha detenido a 8 personas y se han incautado 750 gramos de cocaína, 10 cajas y 220 comprimidos de productos de estimulación sexual, diversas cantidades de hachís y marihuana, un arma simulada, tres armas blancas, munición, así como otros efectos y enseres destinados al tráfico de drogas.

Cabe destacar el perfil violento del responsable de la organización, con numerosos antecedentes policiales, que estaba reclamado por distintas estancias judiciales desde el año 2024 con varias órdenes de detención y de ingreso en prisión y que incluso intentó atropellar a un agente de la Guardia Civil que trataba de darle el alto en un control policial.

Esta operación ha sido realizada por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara, el Área de Investigación de la Guardia Civil de Azqueca de Henares y el Grupo V de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de la Policía Nacional de Torrejón de Ardoz.