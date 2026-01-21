Robles, sobre si España participaría en ejercicios de la OTAN en Groenlandia: "No hay nada decidido todavía"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita al personal ucraniano que se instruye en el marco de la Operación EUMAM-UA, en la Academia de Infantería, a 21 de enero de 2026, en Toledo, Castilla-La Mancha (España). La EUMAM-UA es una misión de asisten - Mateo Lanzuela - Europa Press

La ministra de Defensa, Margarita Robles, sobre si España participaría en ejercicios militares de la OTAN en Groenlandia, ha señalado este miércoles que "no hay nada decidido todavía" y que, en este caso, hay una "situación de indefinición evidente".

Así lo ha indicado a preguntas de los medios en la visita que ha cursado al personal ucraniano que se instruye en el marco de la Operación EUMAM-UA, en la Academia de Infantería de Toledo.

"España es un miembro de la OTAN y lo hemos dicho siempre, tanto en el caso de Groenlandia como en cualquier otro ámbito, actuamos siempre con nuestros aliados y con nuestros socios", ha apuntado, para señalar que en el caso concreto de Groenlandia se valoraron "en su momento" las peticiones que había hecho Dinamarca.

Ahora, ha añadido, hay otra serie de países, como Francia, que están planteando que la Alianza Atlántica haga misiones, "como las muchas que hace en este momento" y, por tanto, ha añadido, "si hubiera misiones dentro de la OTAN España participa como en este momento está participando en muchas misiones de la Alianza Atlántica".

No obstante, Robles ha apuntado que no hay que olvidar que de la Alianza Atlántica forma parte también Estados Unidos, por lo que se ha remitido a la reunión que va a haber entre el secretario general de OTAN, Mark Rutte, con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Para concluir, ha insistido en que España va a apoyar "siempre y en cualquier momento" la paz y el derecho internacional, por lo que ha considerado que una invasión de Groenlandia por parte de Estados Unidos "sería inaceptable desde el punto de vista del derecho internacional".

"España, en las misiones que realiza OTAN --misiones de paz y misiones que ayuden a respetar el orden internacional-- va a estar siempre, pero en función de lo que decidan todos los socios y todos los países", ha concluido.