Salinas se abre a repetir como candidato en Cabanillas (Guadalajara) y critica a la oposición "descentrada"

El alcalde de Cabanillas del Campo, José García Salinas - AYUNTAMIENTO DE CABANILLAS DEL CAMPO

CABANILLAS DEL CAMPO (GUADALAJARA), 22 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Cabanillas del Campo, José García Salinas (PSOE), ha avanzado su disposición a volver a optar a la reelección en los próximos comicios municipales, aunque ha subrayado que la decisión final dependerá de su partido. "Es algo que en primer lugar corresponde a mi partido", ha señalado, precisando que será la agrupación local la que determine si es "la mejor persona para encabezar esa candidatura".

En el plano personal, ha reconocido que solicitará ser candidato en un contexto que considera "difícil" y de "polarización política", defendiendo la necesidad de "dar un paso adelante y defender si cabe aún más el modelo de nuestra localidad", ha señalado en una entrevista a Europa Press.

No obstante, ha insistido en su concepción de la política como una etapa limitada en el tiempo: "Desde el primer día empezaba mi cuenta atrás para salir de la política" y, llegado el momento, "hay que estar preparado para recoger sus cosas y dar paso a otra persona".

El regidor ha defendido su gestión al frente del Ayuntamiento desde 2015, destacando el cumplimiento de compromisos: "Todo lo que hemos prometido lo hemos cumplido" y reivindicando una forma de hacer política basada en ofrecer "menos para poder hacer más", en un contexto en el que, a su juicio, la ciudadanía demanda credibilidad.

En relación con la oposición municipal, Salinas ha sido crítico al considerar que en esta legislatura está "más descentrada de lo que ha sido habitual en este municipio", en referencia a PP, Vox y Unidas Podemos. Aunque ha reconocido que "lo intentan", ha apuntado a la falta de experiencia de muchos de sus integrantes: "Se necesita un mínimo de conocimiento de la administración para poder hacer oposición y para planificar el Cabanillas del futuro".

El alcalde ha reprochado además el voto en contra de proyectos clave por parte de la oposición, como el centro de salud o el edificio de seguridad, subrayando la contradicción de alguna formación que "habla de seguridad en primer lugar y votaron en contra del Centro de Seguridad".

Tiene claro que el actual equipo de Gobierno cuenta con el respaldo ciudadano por su perfil gestor: "Nos tienen más por un equipo gestor que por un equipo político".

En clave electoral, ha apuntado a que las encuestas reflejan una transferencia de voto desde otras formaciones en comicios locales y ha confiado en que en 2027 se mantengan resultados similares a los de 2023, en un escenario donde, según ha dicho, "la gente está cansada de crispación, peleas y del 'y tú más' y buscan estabilidad".

El alcalde ha reivindicado la estabilidad política del municipio, donde el PSOE mantiene mayoría absoluta pese a ser una localidad "fundamentalmente de centro derecha". A su juicio, ese respaldo responde a la confianza generada por su gestión: "Generamos seguridad y tranquilidad", ha afirmado, destacando que incluso votantes de PP o Vox en elecciones generales optan por su candidatura en el ámbito municipal.

Sobre la financiación municipal, Salinas ha denunciado la "infrafinanciación" de los ayuntamientos y ha sido crítico respecto a las limitaciones para utilizar los ahorros municipales: "No parece razonable que a un municipio como este nos pongan trabas a gastar nuestro dinero ahorrado y, en cambio, se permita endeudar a la administración". En este sentido, ha reclamado mayor apoyo de las administraciones, aunque ha valorado que "están funcionando razonablemente".

De cara al futuro, ha situado como principales retos la vivienda y la calidad del empleo, apostando por consolidar un municipio "con unos estándares enormes de calidad" y un papel destacado en la provincia en los próximos años.

Finalmente, Salinas ha reiterado su vinculación personal con el municipio y su voluntad de permanecer en él al margen de su futuro político. "No hay nada que me dé más orgullo que ser alcalde de Cabanillas", ha asegurado tras precisar a Europa Press que había rechazado otras oportunidades políticas para centrarse en la localidad e insistir en que no concibe la política como una carrera permanente y que, cuando deje el cargo, previsiblemente regresará a su profesión, "orgulloso" de su gestión y reconociendo también los errores cometidos.