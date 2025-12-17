Tolón critica las palabras de Simón sobre las primarias: "Es gravísimo cuando se hace una acusación sin demostrar"

La delegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón - EUROPA PRESS

TOLEDO 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha criticado las palabras de la consejera de Igualdad, Sara Simón, sobre las primarias del PSOE de Guadalajara, en las que se eligió a Pedro Sánchez secretario general del partido: "Es gravísimo cuando se hace un bulo o se hace una acusación sin demostrar".

"Yo conozco perfectamente los procesos de primarias de mi partido, saben que soy de la Ejecutiva Federal, y a mí las palabras que pronunció el otro día la consejera Sara Simón me parecen muy graves, por lanzar acusaciones sin demostrar", ha setenciado, a preguntas de los medios en una rueda de prensa.

Preguntada también por si Simón debería dimitir, Tolón ha dicho que este hecho lo tiene que decidir "quien la tiene como consejera", en referencia al presidente regional, Emiliano García-Page, para añadir que ella "sabría lo que habría hecho en el caso de que me hubiera pasado".

CASOS DE ACOSO EN EL PSOE

Tolón se ha pronunciado también por los casos de acoso dentro del PSOE, para animar a todas las mujeres a denunciar "sea quien sea". "En una sociedad democrática en la que hemos ido avanzando, la igualdad y el respeto a los derechos de las mujeres tiene que estar por encima de todo".

"Me siento totalmente feminista y apoyo a todas las mujeres que han sido no solamente acosadas, sino que han tenido miedo. Y yo les animo a que denuncien, pero también a otros partidos políticos a que abran un canal como hemos hecho nosotros para que las mujeres de una vez por todas dejen de aguantar los acosos".

Unos acosos que, para la delegada del Gobierno, "están en la sociedad civil" y se trata de "un problema estructural, no de un partido político, sino de una sociedad que va avanzando más hacia la igualdad".

"Por tanto, mi compromiso como mujer y socialista no solamente de apoyar a estas mujeres, de animarlas a que denuncien, pero también animar a los demás partidos políticos a que abran estos canales de control de comunicación para que esto no vuelva a ocurrir", ha concluido.