Cuatro detenidos y un investigado por 32 robos de cobre en trasformadores de riego de cinco provincias de CyL - GUARDIA CIVIL

ÁVILA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, a través de su Equipo Roca, ha detenido a cuatro personas e investigado a otra como presuntas autoras de 32 delitos de robo con fuerza de cobre en transformadores de riego de las provincias de Ávila, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora.

La investigación comenzó a principios de 2026, después de detectarse una serie de robos que se habían producido desde octubre de 2025 en la zona norte de la provincia de Ávila, según ha informado la Benemérita en un comunicado recogido por Europa Press.

Los autores accedían a parcelas agrícolas dedicadas al regadío y sustraían el cobre del interior de los transformadores de alta tensión que suministran energía a las bombas de sondeo de las perforaciones, así como también se apoderaban del cableado que conecta los transformadores con las cajas de fusibles.

Estos hechos provocaron una importante preocupación entre los vecinos y, especialmente, entre los propietarios de explotaciones agrarias, ya que la sustracción de estos materiales impedía realizar los riegos necesarios y ocasionaba importantes daños en los cultivos.

Efectivos del Equipo Roca Norte iniciaron las correspondientes investigaciones y comprobaron que los robos seguían un mismo patrón de actuación, lo que apuntaba a que podían estar siendo cometidos por las mismas personas.

Las investigaciones, especialmente complejas debido a que los robos se perpetraban durante la noche y en zonas agrícolas aisladas, permitieron obtener información sobre un vehículo que había sido visto en las proximidades de varios de los lugares afectados.

A medida que avanzaba la investigación, la Guardia Civil comprobó que los robos no se limitaban a la provincia de Ávila, sino que también se producían en Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora, utilizando siempre el mismo modus operandi.

Tras establecer distintos dispositivos operativos de vigilancia y control en las vías utilizadas por los autores, los investigadores localizaron en un polígono industrial ubicado en la Comunidad de Madrid, el vehículo empleado para desplazarse hasta las zonas de los robos y transportar el material sustraído.

Las vigilancias permitieron comprobar que el cobre era trasladado posteriormente a una empresa de reciclaje ubicada en el mismo polígono industrial.

Asimismo, los especialistas observaron que, tras regresar de las zonas de sustracción, los integrantes del grupo transferían la carga a otros vehículos y se desplazaban hasta una zona aislada de la zona sur de Madrid, donde preparaban el material antes de proceder a su venta.

Una vez identificados los presuntos autores, se establecieron dispositivos operativos que permitieron detener a dos de ellos cuando circulaban por la autovía A-6, después de cometer un nuevo robo en una explotación agrícola de la provincia de Ávila, y días después, otros dos varones fueron detenidos en Arévalo.

En el vehículo utilizado por los investigados se localizaron, además del material presuntamente sustraído, numerosas herramientas destinadas a cometer los robos, entre ellas útiles para retirar tornillería, dos gatos hidráulicos, guantes aislantes eléctricos de hasta 30.000 voltios, un polipasto, cuerdas, cizallas, un hacha y sierras metálicas.

Además, se ha procedido a la investigación del administrador único de la empresa de reciclaje por su presunta responsabilidad en un delito de receptación de material procedente de ilícitos penales.

En total, a los cuatro detenidos y al investigado se les atribuyen un delito de pertenencia a organización criminal y receptación, y un total de 32 delitos de robo con fuerza, distribuidos entre Ávila, con 23; Salamanca, 2; Segovia, 3; Valladolid, 1, y Zamora, 3.

Las diligencias instruidas, junto con los detenidos, la persona investigada, y el material incautado han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.