Un detenido por tratar de introducir cocaína y hachís en el Centro Penitenciario de León

Sustancias estupefacientes intervenidas en el Centro Penitenciario de Villahierro (León). - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Componentes del destacamento de seguridad del Centro Penitenciario de Villahierro (León) han detenido a un varón de 35 años cuando intentaba introducir en la prisión varias sustancias estupefacientes, concretamente cocaína y hachís.

La intervención se produjo tras el establecimiento de un dispositivo destinado a la identificación y registro selectivo de las personas que realizan visitas a familiares internos en dicho Centro. En este caso uno de los perros de la Unidad Canina Penitenciaria (UCAP) especializado en la detección de drogas, y guiado por una funcionaria de prisiones, señaló en varias ocasiones a uno de los visitantes, y ante la conducta persistente mostrada por el perro, esta persona procedió a entregar las sustancias estupefacientes que portaba entre sus ropas.

La actuación se enmarca en el acuerdo de colaboración existente entre la Guardia Civil e Instituciones Penitenciarias para la prevención del tráfico de drogas en el interior de las prisiones, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

En este operativo la Guardia Civil instruyó las correspondientes diligencias, que junto al detenido y las sustancias intervenidas fueron puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de los de León en funciones de Guardia.