Material incautado. - GUARDIA CIVIL

PALENCIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Palencia ha detenido a una mujer que viajaba en un turismo con hachís y cocaína, mientras que investigan al conductor al dar positivo por drogas y no tener el carnet en vigencia al haber perdido los puntos

Fue la Unidad de Seguridad Ciudadana, dentro del plan de vigilancia en las áreas de descanso de la autovía A-62, la que observó días atrás a un vehículo cometiendo una infracción por lo que procedió a la identificación de los ocupantes del mismo, señalan desde el Instituto Armado a través de un comunicado.

Al observar en ellos una actitud nerviosa, los agentes se aproximaron al vehículo para examinarlo y encontraron en su interior 280,9 gramos de hachís y 9,36 de cocaína.

Además, el conductor del mismo tenía la autorización para conducir sin vigencia por haber perdido los puntos del carné y conducía bajo las influencias de las drogas.

Por todo ello, se procedió a la detención de la acompañante pasando, junto a las sustancias prohibidas, a disposición judicial.