Detenido un joven por una tentativa de homicidio en El Pont de Suert (Lleida)

Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido en Lleida a un joven de 18 años como presunto autor de un homicidio doloso en grado de tentativa ocurrido en El Pont de Suert (Lleida), ha informado el cuerpo en un comunicado este jueves.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 6 horas del pasado domingo, cuando se produjo una agresión con arma blanca en la calle Monestir de Lavaix por la que los servicios de emergencia atendieron a un joven que presentaba una lesión en la zona abdominal que comportaba un riesgo vital, por lo que fue trasladado al Hospital de Vielha (Lleida), donde fue intervenido de urgencia.

Por su parte, los Mossos identificaron a dos grupos de jóvenes a los que tomaron declaración para esclarecer estos hechos y, según la información recabada, todo apuntaba a que se había tratado de una agresión a raíz de una discusión menor en el marco de las fiestas de la población entre personas que no se conocían.

La Unidad de Investigación de Vielha asumió la investigación de los hechos y determinó que el presunto autor era uno de los jóvenes identificados y que esa misma madrugada ya había amenazado a otra persona con una navaja.

El lunes, los investigadores pudieron entrevistarse con la víctima y, finalmente, este miércoles se desplazaron hasta Lleida donde detuvieron al presunto autor de los hechos, que ha pasado este jueves a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Tremp (Lleida).