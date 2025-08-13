Marlaska expresa su preocupación por la detención de 25 personas por provocar incendios este verano

Varias personas tratan de apagar el fuego, a 12 de agosto de 2025, en Abejera, Zamora, Castilla y León (España) - Emilio Fraile - Europa Press

Anuncia que la previsión meteorológica no es "nada positiva", con tormentas secas y viento

BARCELONA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que le "preocupa" que 25 personas hayan sido detenidas en España desde el inicio del verano como presuntas autoras de incendios forestales.

Así lo ha manifestado este miércoles en una entrevista en 'El Mon a Rac 1', recogida por Europa Press, donde ha confirmado que "un número importante de ellos son provocados", mientras que otros se producen por imprudencias.

Actualmente hay 14 incendios forestales activos en España, 11 de ellos en situación de operativa 2 --que necesitan del apoyo de los medios del Gobierno central-- y 3 en situación operativa 1, que han obligado a evacuar a más de 6.000 personas y que han dejado 2 muertos, uno en Tres Cantos (Madrid) y otro en León (Castilla y León).

La previsión metereológica no es "nada positiva" para este miércoles por la tarde en Zamora (Castilla y León), Ourense (Galicia) y León (Castilla y León), pues se prevén tormentas secas y rachas de viento importantes, las condiciones más adversas para atender la emergencia.

Sobre los incendios en Zamora (Castilla y León), que han dejado 6 heridos --2 de ellos en la UCI--, el ministro ha dicho que están "fuera de peligro" aunque en grados de diferente gravedad.

1.000 MIEMBROS DE LA UME

En la extinción de estos fuegos, por los que el Ministerio del Interior ha declarado la fase de preemergencia en nivel 1, trabajan cuerpos de emergencias estatales y autonómicos y el Gobierno ha desplegado a 1.000 miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

También trabajan 5.000 agentes de la Guardia Civil, ha explicado el ministro, que ha destacado la labor del instituto armado en las evacuaciones, en el control de carreteras y en la investigación del origen de los mismos.

El ministro ha asegurado que España cuenta con medios autonómicos y estatales y que es un "referente" europeo en la extinción de incendios, pero que se ha abierto una "petición de ayuda, de colaboración, dentro del marco de la Unión Europea, del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea" para atajar la que ha descrito como una situación de multiplicidad y absolutamente compleja.