Elizabeth Matey aplicará nuevos protocolos en parasitología y nutrición en Kenia tras acabar una beca en la UV

Elizabeth Matey aplicará nuevos protocolos en parasitología y nutrición en Kenia tras finalizar una beca en la Universitat de València - UV

VALÈNCIA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La investigadora Elizabeth Matey aplicará nuevos protocolos en parasitología y nutrición en Kenia tras finalizar una beca en la Universitat de València (UV).

La rectora, Mavi Mestre, se ha reunido con la especialista investigadora senior en el Kenya Medical Research Institute (KEMRI) y participante del programa de becas 'Ellas Investigan' de la Universitat de València y la Fundación Mujeres por África.

Matey está realizando una estancia postdoctoral en el Área de Parasitología de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació, tutorizada por María Trelis. La profesora Trelis y la decana del centro, Hortensia Rico, también han participado en el encuentro.

Matey ha desarrollado durante seis meses investigaciones sobre medicina tropical, parasitología y salud pública en el grupo de investigación de la UV 'Parasalut'.

La profesora María Trelis ha destacado la importancia del área en la que ha trabajado con Elizabeth Matey porque "la investigación en parasitología en zonas tropicales y subtropicales es clave para la salud pública".

Trelis ha explicado que el perfil de Matey está centrado en este ámbito y en la nutrición humana, y en el grupo de investigación ha colaborado no solo con especialistas en parasitología sino también en microbiología y nutricionistas. Además, el grupo ha trabajado con parásitos y con fórmulas de productos locales con propiedades antiparasitarias.

Elizabeth Matey ha valorado la experiencia que "ha sido muy productiva y me permite llevar a mi país una nueva conexión y fórmula de trabajo". "Me voy con muchas ideas. Tengo planes en Kenia, quiero volver y trabajar con nuevos protocolos", ha dicho la experta, que se ha referido a la importancia de aplicarlos para que beneficien especialmente a mujeres y niños.

Matey ha manifestado su interés por volver a Valencia y mantener la colaboración con la Universitat. Tanto Trelis como Matey han coincidido en la importancia de mantener este contacto y que también el estudiando y equipos de investigación de la Universitat de València puedan realizar estancias en Kenia.

La estancia de Elizabeth Matey también le ha permitido establecer una red de contactos. "Matey tiene una gran formación y una destacada carrera investigadora" ha explicado su mentora María Trelis, pero, especialmente para las investigadoras africanas, es importante disponer de una red de contactos que les permita aumentar su proyección.

La investigadora keniata es la primera doctoranda becada por este programa en la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació, que se convirtió a finales de 2024 en centro receptor de investigadoras africanas para la beca Science by Women de la Fundación Mujeres por África.

La rectora Mestre ha valorado la colaboración con Mujeres por África y otros programas de la Universitat de València, que la enriquecen. "La Universitat de València lleva la cooperación en su adn", ha apuntado, y ha destacado especialmente este programa por su implicación con investigadoras africanas que vuelven a sus países a desarrollar iniciativas.

"GRAN EXPERIENCIA"

En este mismo sentido la decana, Hortensia Rico, se ha referido a la "gran experiencia" que ha supuesto contar con Elisabeth Matey en su centro y que la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació tiene una gran tradición en programas de cooperación.

Elizabeth Matey es científica del Kenya Medical Research Institute (KEMRI), donde también se desempeña como subdirectora de Bienestar del Personal en Formación y supervisa el desarrollo de estudiantes de posgrado. Completó su doctorado en Ciencias Médicas en 2016 por la Universidad de Kanazawa, en Japón. A lo largo de su trayectoria, ha liderado estudios multidisciplinarios y coordinado colaboraciones tanto nacionales como internacionales, impulsando enfoques integrales que articulan intervenciones de laboratorio, clínicas y comunitarias con el objetivo de mejorar la nutrición, reducir las infecciones y fortalecer los resultados generales en salud.

La Universitat de València y la Fundación Mujeres por África mantienen un convenio de colaboración para impulsar el programa 'Ellas Investigan'.

La Fundación Mujeres Por África es una entidad privada sin ánimo de lucro creada en 2012 por la magistrada y ex vicepresidenta del Gobierno de España, María Teresa Fernández de la Vega con un firme compromiso con la democracia, la gobernanza, la paz, los derechos humanos y el desarrollo económico y social sostenible. Su principal objetivo es contribuir al desarrollo del continente africano a través del apoyo y acompañamiento a sus mujeres investigadoras.

De la Vega preside, actualmente, la fundación, desde donde impulsa estas iniciativas de cooperación, liderazgo femenino y desarrollo sostenible en el continente africano en colaboración con diversas instituciones y universidades.