La Generalitat financia con 300.000 euros un proyecto que aplica IA para mejorar el diagnóstico oncológico

VALÈNCIA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Finances (IVF), entidad de crédito público de la Generalitat, ha concedido 300.000 euros de financiación a la empresa Kenko Imalytics a través de la línea de préstamos participativos en coinversión, instrumento que cuenta con recursos del programa Comunitat Valenciana Feder 2021-2027.

Kenko Imalytics es una empresa tecnológica especializada en el desarrollo de soluciones avanzadas de análisis de imagen médica basadas en inteligencia artificial. La plataforma desarrollada por esta compañía permite aplicar nuevas técnicas para extraer biomarcadores clínicos a partir de imágenes de resonancia magnética, generando mapas de probabilidad que facilitan una interpretación más rápida, precisa y homogénea por parte de los especialistas.

Esta tecnología contribuye a optimizar los flujos de trabajo en radiología y a impulsar una atención sanitaria más segura y eficiente. Kenko Imalytics es una 'spin off' surgida del entorno investigador de la Universitat Politècnica de València (UPV), donde inició el desarrollo de su tecnología.

En esta operación ha participado también el Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) Castellón como entidad colaboradora, desempeñando el papel de intermediario en el proceso de tramitación y acompañamiento empresarial, detalla la administración autonómica.

A través de esta línea de financiación, el IVF impulsa el crecimiento de empresas innovadoras de la Comunitat Valenciana mediante préstamos participativos que fomentan la coinversión público-privada en proyectos con alto potencial, especialmente aquellos de ámbito tecnológico y con valor añadido. La nueva operación aprobada para Kenko Imalytics permitirá que la compañía acelere su plan de crecimiento, dotándose tanto de nuevos recursos materiales como de capital humano, mediante la contratación de nuevos profesionales.

Según el director general del IVF, Enrique Montes, los préstamos participativos cofinanciados con fondos Feder son una herramienta clave para fortalecer el tejido empresarial innovador de la Comunitat Valenciana: "Operaciones como esta demuestran nuestro compromiso con las empresas que transforman sectores estratégicos como es el sanitario, a través de proyectos con alta dosis de tecnología y talento. Esta línea permite que la financiación pública y la privada se complementen para apoyar a startups de gran proyección, reforzando así la solidez y el crecimiento del ecosistema innovador valenciano".

CRÉDITOS DESDE 50.000 EUROS

A través de la línea de préstamos participativos en coinversión con inversores privados que se nutre de recursos del Feder 2021-2027 se presta apoyo financiero a proyectos llevados a cabo por microempresas y pequeñas empresas, que pueden acceder a créditos de entre 50.000 y los 300.000 euros, en operaciones hasta a siete años --con hasta tres de carencia--, a un tipo de interés que puede oscilar entre el 3% y el 9%.

El "éxito" de este producto financiero ha llevado al IVF incrementar su dotación, puesto que los nueve millones de presupuesto inicialmente previsto se han agotado, y la demanda de financiación que reciben "sigue siendo elevada".