El alcalde de Almussafes acusado de acoso sexual: "Juzgar y condenar sin pruebas es propio de otros regímenes"

Archivo - El alcalde de Almussafes (Valencia), Toni González. - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Almussafes (Valencia), Toni González, expulsado del PSOE tras haber sido acusado de un presunto acoso sexual y laboral, ha remarcado que "juzgar y condenar sin pruebas es propio de otros regímenes".

"Defender el progresismo, los derechos sociales y la igualdad es incompatible con no respetar la presunción de inocencia", ha subrayado el primer edil, en un mensaje compartido en sus redes sociales. Según ha manifestado, "en estas incoherencias es donde se pierden votos, se desconecta de la sociedad y se hunden proyectos".

González se ha manifestado así después de que la secretaria general del PSPV, Diana Morant, en un encuentro organizado por la Cadena SER, haya manifestado sobre el caso de González que las socialistas están "ya cansadas de ciertas actitudes y hechos". "Ya no toleramos ni puteros ni acosadores, ni el 'Soy un truhán, soy un señor'", ha remarcado.

Así, ha considerado que actitudes como las de González "están fuera de lo que tendría que marcar la forma de ejercer la política". "Si ha tenido que venir una mujer al PSPV para poner la línea más roja que antes, estoy dispuesta a hacerlo. Y si con esto he de recibir ataques por parte de otros y decir que eso significa que estoy haciendo movimientos orgánicos, forma parte también de esa forma machista", ha aseverado.