Antifraude bate récord de denuncias en 2025: los ayuntamientos concentran el 56% y RRHH es la materia más señalada

La presidenta de Les Corts Valencianas, Llanos Massó, recibe la Memoria Anual de Actividad (2025) de la Agencia Valenciana Antifraude de manos del director de la Agencia, Eduardo Beut, en Les Corts Valencianes, a 30 de marzo de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) ha batido récord de denuncias durante el pasado año 2025, con un total de 845 recibidas, un incremento de casi el 50% respecto al año anterior. La Administración local concentra el 56% de estas y la materia más denunciada es la gestión de recursos humanos (RRHH), con 264 casos, especialmente asuntos relativos a procesos de estabilización en ayuntamientos.

Así lo ha detallado el director de la entidad, Eduardo Beut, en declaraciones a los medios este lunes, tras hacer entrega de la Memoria de Actividad de 2025 a la presidenta de Les Corts, Llanos Massó. "Esta rendición de cuentas básicamente es dejar constancia de que la Agencia está funcionando a pleno rendimiento", ha resaltado, al tiempo que ha valorado que durante el pasado año la AVAF ha recibido el 25% del total de denuncias registradas en sus ocho años de existencia.

A juicio de Beut, estos datos demuestran que la percepción ciudadana de Antifraude "a veces no coincide con la de los partidos políticos" porque, "si no, no se entendería este auge". Sin embargo, Compromís ha plantado a Beut y no ha asistido a la recepción de la memoria, que sí ha contado con presencia, aunque reducida, de representantes del PP, el PSPV y Vox. La coalición ha protestado de esta manera contra la "deriva" y el "desmantelamiento" de esta institución: "Esta Agencia es un fraude para la ciudadanía".

Entre los aspectos más destacados, la AVAF ha establecido en 2025 un plan de choque para afrontar el incremento del volumen de denuncias y hacer frente a los expedientes sin resolver acumulados. Así, según se destaca en la memoria, se ha frenado el proceso de acumulación de denuncias por resolver, se han reducido las denuncias pendientes en un 40%, se han elevado los casos totales resueltos definitivamente hasta el 81,4% y se ha reducido el tiempo de análisis de nuevas denuncias de 16 meses a solo uno.

Respecto a las denuncias, la Administración local concentra el 56% y la materia más denunciada es la gestión de recursos humanos, con 264 casos. Mientras, los particulares y el sector privado suman el 18% de las denuncias (139), casi una quinta parte del total, el anonimato se confirma como el instrumento principal de presentación de denuncias, al representar el 72% (566 casos) y el Buzón de Denuncias digital ha canalizado el 84% (712 casos).

DATOS DE LA MEMORIA

Desde la creación de la Agencia, esta entidad ha reconocido el estatuto de protección a 37 personas (36 físicas y una jurídica). Actualmente, 30 personas mantienen vigente la protección. Además, el Registro de Responsables del Sistema Interno de Información (RSII) tiene 752 inscripciones del sector privado y 485 del sector público.

Paralelamente, durante 2025 se ha reforzado el Estatuto de Protección del Informante al asumir la defensa de la indemnidad laboral de los denunciantes frente a posibles represalias y la AVAF trabaja en el desarrollo de métricas de integridad mediante el proyecto LOCRIiS con la OCDE.

Por otro lado, la Agencia ha participado en el debate sobre la estandarización de la lucha contra la corrupción a través de la Declaración de La Haya 2025 (EPAC/EACN), un total de 3.190 funcionarios y estudiantes universitarios han participado en actividades 55 actividades de AVAF y el 90% de toda la formación de la entidad desde su creación se ha concentrado en los últimos cinco años (2021-2025).

CAMBIAR MODELOS, SISTEMAS Y ESTRUCTURAS

Eduardo Beut también ha apuntado que la entrada en vigor de la Ley 5/2025 ha convertido a la AVAF en Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI) en la Comunitat Valenciana, lo que ha supuesto la entrada de 180 denuncias más del sector privado. "Entonces el trabajo ha sido un poquitín ya... teniendo en cuenta que tenemos una plantilla reducida. Hemos tenido que cambiar modelos, sistemas, estructuras para poder hacer frente a eso", ha indicado.

Pese a ello, ha valorado que, "en general, hemos sacado muchísimas resoluciones que la anterior y el doble que hace dos años, a costa de ir más a análisis y verosimilitud y menos a finalización de investigaciones". "Pero bueno, es un ponderable", ha añadido.

"EFECTO ANUNCIO" CUANDO UN TEMA "SALE EN LOS MEDIOS"

Respecto a la materia más denunciada, los recursos humanos, Beut ha detallado que se trata en gran parte de procesos de estabilización en ayuntamientos. En este contexto, ha advertido de la "fiebre" y del "efecto anuncio" que ocurre cuando "un tema sale en los medios y entran muchas denuncias sobre esa materia".

Sobre el incremento total de denuncias, el director de Antifraude ha señalado que hay "muchas maneras de verlo" y ha considerado que, "cuantas menos denuncias hubiera, mejor porque quiere decir que funciona mejor la Administración", aunque "desde otro punto de vista" revela que la ciudadanía "confía en que presentando denuncias se pueden resolver problemas que le afectan directa o indirectamente, incluso a veces que ni le afectan, pero por un tema de integridad sienten realmente que hay que corregir esa situación". "Lo achacamos fundamentalmente a eso, aunque a veces oigo algunos comentarios de algunos parlamentarios que dudan", ha deslizado.

A su juicio, "la conclusión definitiva es que, si tenemos un 50% más que el año anterior, es que la ciudadanía sí que confía en que podemos funcionar y solucionar problemas, al menos intentarlo". "Pese a que no tenemos carácter sancionador más que cuando nos deniegan información, pese a que solo son recomendaciones en el 95% de los asuntos, pese a eso, creo que hemos conseguido conectar tanto el equipo anterior como el actual con la ciudadanía a ese nivel. Lo achaco a eso", ha resaltado.

Preguntado por la polémica sobre el acceso de la pareja del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a una plaza de funcionaria en la Diputació de València y sobre el hecho de que la oposición quiera pedir el expediente del traslado en comisión de servicios, el director de Antifraude ha señalado que, si el PSPV u otra formación "plantea una denuncia --a la Agencia--, se examinará, y si es verosímil, pasará a la fase de investigación". "Lo demás son denuncias públicas", ha advertido.