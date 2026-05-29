Las ayudas de la Generalitat a la industria en 2026: 16 millones para atraer proyectos, 12 para Ford y 8,8 a Stadler

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca (i), durante la presentación del proyecto de Ley de Presupuestos de la Generalitat para 2026 - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat prevé conceder en 2026 ayudas por 16,18 millones de euros para la atracción de proyectos estratégicos industriales a la Comunitat Valenciana, así como un total de 12 millones de euros para la electrificación de la fábrica de Ford en Almussafes (Valencia) y 8,8 millones para Stadler.

Estas son algunas de las transferencias y subvenciones previstas en política industrial, dentro del proyecto de presupuestos de la Generalitat de 2026 aprobado este viernes.

El Consell, en materia de política industrial, ha destacado durante la presentación de las cuentas que se destinarán 190 millones de euros para impulsar la transformación digital, la competitividad empresarial y los servicios públicos innovadores para la ciudadanía.

También ha indicado que se incrementa el presupuesto de ayudas directas para proyectos que lideren la transformación económica de la Comunitat y se impulsan con 16 millones los grandes proyectos con capacidad tractora sobre el conjunto del tejido productivo.

En concreto, la Dirección General de Industria --dependiente de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio-- prevé entre sus transferencias y subvenciones destinar 53,71 millones de euros a ayudas para la reindustrialización de la Comunitat Valenciana, dirigidas a asociaciones, incluidas las del ámbito multisectorial, clústers y empresas de los sectores industriales de la Comunitat Valenciana, así como entidades que gestionan o promueven la gestión de áreas industriales. La modalidad de concesión será la concurrencia competitiva.

Las cuentas autonómicas también contemplan una línea de 16,18 millones de euros, por concurrencia competitiva, para la atracción de proyectos estratégicos para la reindustrialización de la Comunitat Valenciana, en especial, proyectos de hidrógeno verde y otros que fomentan la descarbonización, sostenibilidad industrial y la economía circular.

En cuanto a las ayudas de concesión directa a empresas específicas, el presupuesto de 2026 consigna 12 millones de euros para Ford destinados a inversiones industriales orientadas a la electrificación, eficiencia energética, transformación digital e I+D+i en su planta de Almussafes. Son 3 millones más que el año pasada, en una ayuda para la recuperación tras la dana en Almussafes.

Además, se contemplan dos millones de euros de apoyo a inversiones y proyectos de modernización en infraestructuras en el Parque Juan Carlos I de Almussafes.

Asimismo, la multinacional ferroviaria Stadler Rail, con fábrica en Albuixech (Valencia), recibirá una subvención de 8,66 millones de euros para la fabricación de los nuevos vehículos 'Citylink' y otros convoyes, a los que se suman otros 200.000 euros para gastos corrientes de formación y desarrollo técnico.

Por su parte, Campofrío SB contará con una subvención directa de 5,39 millones de euros para la implantación de su nueva fábrica en Utiel (Valencia), que sustituirá a la que estaba situada en Torrent, que quedó devastada por la dana del 29 de octubre de 2024.

PowerCo y su gigafactoría de celdas de baterías en Sagunt (Valencia) recibirán tres millones de euros para la financiación de programas de formación especializada.

El presupuesto de la Conselleria de Industria también refleja otras dotaciones nominativas para la ampliación y modernización de instalaciones productivas. Es el caso de la firma RNB S.L., que recibirá dos millones de euros para su planta de La Pobla de Vallbona; Ice-Cream Factory Co-Maker (ICFC), con 1,88 millones de euros para actuaciones ligadas a la dana en Alzira; y Edwards Lifesciences Technology, que percibirá 1,70 millones para formación y energía renovable fotovoltaica en su nueva factoría de válvulas cardíacas de Moncada.

INNOVACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN

En el subprograma de internacionalización, los presupuestos contemplan 15,5 millones de euros de ayudas a empresas para la promoción y consolidación en mercados exteriores, junto a seis millones para empresas afectadas por la dana.

Por otro lado, dentro de las partidas asignadas a la Dirección General de Innovación para el avance de la sociedad digital, las cuentas autonómicas de 2026 reservan 3 millones de euros en concurrencia competitiva para financiar soluciones tecnológicas innovadoras basadas en tecnologías habilitadoras frente a la dana. Están dirigidas a empresas públicas y privadas, asociaciones empresariales, universidades, centros de investigación y centros tecnológicos.

En el apartado de desarrollo tecnológico, se prevén 3 millones de euros destinados al asesoramiento en innovación para las empresas y zonas industriales afectadas por la dana. Por otro, se detallan 2 millones de euros dirigidos al apoyo de mercantiles y entidades damnificadas bajo criterios de sostenibilidad y gestión energética renovable en el proceso de reconstrucción.

Por otra parte, las cuentas de la Generalitat para 2026 incluyen una línea de 4,5 millones para el fomento del ecosistema del emprendimiento, orientada tanto a actividades como a proyectos de personas emprendedoras y pymes.

En la Dirección General de Proyectos adscrita a la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Presidencia, se contempla una línea de cinco millones por concesión directa a personas jurídicas en ayudas en "ayudas directas para apoyar inversiones estratégicas en la Comunitat Valenciana".