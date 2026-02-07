Las bandas de música de la ciudad ambientarán las previas de las mascletaes de las Fallas 2026

Archivo - Una banda de música toca antes de la mascletà en imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La música de las bandas de la ciudad cobrará un "protagonismo especial" en las próximas fiestas de Fallas. El calendario de mascletaes, que comenzará el próximo 1 de marzo, contará con unos instantes de ambientación musical antes de cada disparo, como elemento aglutinador y de animación, dirigido a los numerosos vecinos, vecinas y visitantes que acuden cada día a la plaza del Ayuntamiento, a las 14.00 horas, para disfrutar de la tradición de la pólvora.

Pero en esta ocasión, la novedad es que la música ambiental correrá a cargo de las diferentes formaciones musicales de la ciudad, bandas de música de los barrios y pedanías, que participarán del ambiente festivo y aportarán, cada día, su buen hacer. La tradicional orden de las falleras mayores de València, 'senyor pirotècnic, pot començar la mascletà', vendrá precedida este año por la actuación de las bandas y formaciones musicales de la ciudad, que ofrecerán lo mejor de sus repertorios festivos, según ha indicado el consistorio en un comunicado.

Así lo ha explicado el concejal de Fallas, Santiago Ballester, quien ha destacado la importancia que tienen las bandas de música en el desarrollo de las fiestas principales de la ciudad. "La música y la pólvora son dos elementos esenciales de las Fallas", ha subrayado el edil, quien ha animado a la ciudadanía a disfrutar este año de esta incorporación al programa festivo.

En estos momentos, todavía se está concretando el orden de participación y las formaciones, aunque ya hay algunas confirmadas, como el Centro Instructivo Musical de Castellar-Oliveral, la Agrupación Musical Santa Cecilia del Grao, la Societat Musical La Unió de Tres Forques, el Centro Instructivo Musical Tendetes, o el Centro Instructivo Musical Banda Torrefiel, entre otras, hasta completar los 19 días de disparos previstos, ha informado.

COMPROMÍS LO CELEBRA PERO LAMENTA LA "EXCLUSIÓN" DE BANDAS EN REYES

Por su parte, el concejal de Compromís per València Pere Fuset ha celebrado que el al Ejecutivo local "rectifique su exclusión de las bandas de música y que las reconozca como un elemento fundamental de la cultura festiva valenciana". "Es una buena idea la participación de estas bandas en las mascletaes y está muy en sintonía con la propuesta --aprobada por todos los grupos municipales-- que impulsamos desde Compromís: hacer un convenio de colaboración para que las bandas de música tengan una presencia más activa en nuestras fiestas", ha subrayado.

Dicho esto, Fuset ha lamentado que "haya habido que excluir a las bandas de música de la Cabalgata de Reyes para llegar a este extremo", por lo que ha comentado que Compromís, "irá más allá". "Queremos que el gobierno de la alcaldesa de València, María José Catalá, amplíe esas ayudas para la contratación de bandas de música, que impulsó en su día Compromís en el Gobierno, y que pensamos que tienen que tener un mayor peso, puesto que estamos hablando de uno de los elementos centrales de la Fallas Patrimonio de la Humanidad", ha sentenciado.

Fuset, el 5 de enero, día de la Cabalgata de Reyes, denunció que "la Cabalgata de Catalá excluyó a las bandas de música y al valenciano". El edil lamentó que la celebración "perdiera la poca personalidad valenciana que le quedaba, persistiendo en la rancia censura al valenciano y excluyendo ahora también a las bandas de música de la ciudad para sustituirlas por altavoces".