Cae el remate del monumento de la Falla Camí Nou de Alzira

Imagen del monumento de la Falla Camí Nou de Alzira - AYUNTAMIENTO ALZIRA

VALÈNCIA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El remate de la Falla Camí Nou de Alzira (Valencia), perteneciente a la Sección Especial de este municipio, se ha desplomado en la tarde de este martes.

Se trata de un monumento firmado por el artista Josué Beitia, de unos 18 metros de altura y que, bajo el lema 'Avani', se inspira en la naturaleza.

Desde el Ayuntamiento de Alzira han expresado "todo el apoyo y solidaridad" con la comisión. "Somos plenamente conscientes del esfuerzo, dedicación y entusiasmo detrás de cada falla. Por eso, en estos momentos difíciles, compartimos tu sentimiento y te mandamos todo nuestro ánimo", subrayan desde el consistorio.

Y añaden: "Las Fallas son mucho más que monumentos: representan la cultura, la convivencia y una tradición que nos identifica. Mucha fuerza a todas las falleras de la comisión", concluyen.