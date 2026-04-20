Catalá tilda de "chapuza" la regularización y denuncia que hay ayuntamientos que derivan migrantes a València

Archivo - La alcaldesa de València, María José Catalá, ofrece declaraciones a los medios - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, Mª José Catalá, ha calificado como "una verdadera chapuza del Gobierno" el proceso de regularización de migrantes, después de que se haya iniciado este lunes la atención presencial, ya que considera que el Ejecutivo central "ha volcado a los municipios una cantidad de gente que deambula sin información" y sin "conocer bien" el procedimiento.

Además, Catalá (PP) se ha quejado de que "hay algunos ayuntamientos, curiosamente socialistas", que están "derivando a personas a València porque dicen que allí no hacen empadronamientos especiales".

Así lo ha manifestado a los periodistas tras presentar el curso de formación de la Policía de Barrio. Oficinas de Correos, de la Seguridad Social y de Extranjería, en estas últimas en València, Alicante y otras tres ciudades, han comenzado este lunes a atender a migrantes sobre la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno.

La primera edil ha señalado que "algo tan importante y tan trascendental para muchas personas debería haberse hecho de otra manera", puesto que ha explicado que el pasado viernes por la tarde, "una vez lanzado el proceso de regularización", la Secretaría de Estado les "mandó una recomendación desde la FEMP" (Federación Española de Municipios y Provincias) para que el Ayuntamiento de València colaborara en el proceso.

Según ha expuesto, desde "primera hora de la mañana" el consistorio valenciano ha contactado con ayuntamientos de otras grandes ciudades, como Madrid, Sevilla o Zaragoza, "y están todos colapsados". "No hay derecho después de esta legislatura en la que ya no nos pueden hacer más barbaridades a los ayuntamientos de España", ha denunciado.

Catalá ha lamentado que el Gobierno haya derivado a los consistorios "todo el proceso de regularización sin información previa, sin formación previa, sin ayuda", lo que ve "una barbaridad". Junto a ello, ha criticado que los consistorios reciben "ingresos a cuenta correspondientes a 2023 sin actualizar la aportación en los tributos del Estado", mientras "se habla de la financiación autonómica y nunca se aborda la financiación local".

También ha exigido al Ejecutivo central, "además de colaborar" en el proceso, "que revise que todos los municipios de España están trabajando y están haciendo empadronamientos especiales", ya que ha asegurado que a València están llegando personas de ayuntamientos "curiosamente socialistas" porque les "dicen que allí no hacen empadronamientos especiales".

"Lo de colaborar tiene que ir con todos. Y si no, alguien no está cumpliendo su labor", ha advertido, para recordar que todos los municipios tienen oficina del padrón y servicios sociales y, por tanto, "pueden hacer empadronamientos especiales e informes de vulnerabilidad".

"IDEAS DE BOMBERO"

Por todo ello, Catalá ha reclamado que los representantes del Gobierno en València "comiencen a hacer su trabajo y a analizar si hay ayuntamientos que no están haciendo empadronamientos especiales". Y ha criticado "ideas de bombero" en este proceso como que se requiera un certificado digital cuando "muchos de los migrantes no tienen un DNI".

Respecto a si se van a reforzar los servicios sociales municipales, ha asegurado que harán "todo" lo que se pueda, pero ha indicado que "el bloqueo es espectacular" con gran cantidad de colas de personas que "dejan su contacto", muchas de ellas que "no tienen historial dentro del Ayuntamiento de València" y necesitan un informe de vulnerabilidad que requiere de "una entrevista personal, de cita previa".

A su juicio, esta situación se debe a que no se ha planificado previamente del proceso y que se ha hecho "responsables" a los ayuntamientos del mismo, "sin clarificar algunos extremos del Real Decreto que están un poco vagos y que evidentemente no tienen claridad". "Si se volcara todo esto a Delegación de Gobierno, otro gallo cantaría", ha zanjado.